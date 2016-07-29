У Луцьку хочуть перейменувати стадіон

В обласному центрі Волині ініціюють перейменування одного зі стадіонів міста.Йдеться про стадіон СНУ імені Лесі Українки «Спортивне ядро», - йдеться на сторінці Факультету фізичної культури, спорту та здоров’я.Працівники факультету фізичної культури, спорту та здоров'я ініціюють перейменування стадіону СНУ імені Лесі Українки «Спортивне ядро» на «Стадіон імені Віктора Івановича Завацького».На Вченій раді факультету фізичної культури, спорту та здоров’я прийняли рішення рекомендувати Вченій раді Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки перейменувати стадіон.Ініціатори аргументують перейменування тим, що Віктор Завацький зробив вагомий внесок у розвиток галузі фізичного виховання і спорту."Це людина-легенда, патріот, учитель не одного покоління фахівців галузі фізичного виховання і спорту, учений, який зробив чималий внесок у розвиток спортивної науки в Україні так і за її межами. Віктор Іванович був надзвичайно талановитою людиною з активною життєвою позицією й високою моральною відповідальністю", - йдеться у дописі.Завацький Віктор Іванович народився 19.09.1946 в селі Погіньки Ковельського району Волинської області. Фахівець у галузі фізичного виховання та спорту, доктор біологічних наук (2002), професор (1991).Закінчив Голобську середню школу Ковельського району Волинської області, Львівський інститут фізичної культури, працював викладачем кафедри фізичного виховання Ужгородського університету.Від 1968 – у Луцькому педагогічному інституті (нині Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), від 1975 – завідувач кафедри фізичної культури, від 1979 – декан факультету фізичного виховання, на базі якого створив інститут фізичної культури та здоров’я (його директор – 1994–1997), професор кафедри біологічних основ фізичного виховання (від 1993), проректор з навчальної роботи (1994–1997).Від 1998 – декан факультету здоров’я, фізичної культури і спорту та проректор з навчальної роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету (м. Рівне). Основний напрям наукової діяльності – відновлення і зміцнення здоров’я осіб різного віку засобами фізичної культури і спорту.