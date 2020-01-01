Погода в Луцьку на понеділок, 6 липня





За динами Sinoptik.ua, опадів очікувати не варто.



Температура повітря вночі від +20 до +18 градусів, удень до +27 - +28.



Вітер південно-західний та південний, 3-3,7 м/с.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 6 липня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається у Луцьку до самого вечора.За динами Sinoptik.ua, опадів очікувати не варто.Температура повітря вночі від +20 до +18 градусів, удень до +27 - +28.Вітер південно-західний та південний, 3-3,7 м/с.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію