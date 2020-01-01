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Погода в Луцьку на понеділок, 6 липня

Погода в Луцьку на понеділок, 6 липня
У понеділок, 6 липня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається у Луцьку до самого вечора.

За динами Sinoptik.ua, опадів очікувати не варто.

Температура повітря вночі від +20 до +18 градусів, удень до +27 - +28.

Вітер південно-західний та південний, 3-3,7 м/с.

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Теги: Луцьк, погода
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