Погода в Луцьку на понеділок, 6 липня
Сьогодні, 20:17
У понеділок, 6 липня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається у Луцьку до самого вечора.
За динами Sinoptik.ua, опадів очікувати не варто.
Температура повітря вночі від +20 до +18 градусів, удень до +27 - +28.
Вітер південно-західний та південний, 3-3,7 м/с.
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За динами Sinoptik.ua, опадів очікувати не варто.
Температура повітря вночі від +20 до +18 градусів, удень до +27 - +28.
Вітер південно-західний та південний, 3-3,7 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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