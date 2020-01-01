На Львівщині через прорив дамби може затопити 7 сіл
Сьогодні, 16:40
У Львівській області через прорив дамби може затопити сім населених пунктів. У зв'язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Так, сьогодні, 5 липня, у другій половині дня очікується формування максимального рівня води в річці Стрв'яж біля села Лука Самбірського району.
При цьому існує загроза прориву дамби і підтоплення окремих прирічкових населених пунктів у Самбірському районі, а саме сіл Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижнє, Острів, Луки, Хлопчиці.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок сильних дощів очікується паводок, вода в річках може піднятися на 3,5 метра.
Крім того, на заході України залишаються підтопленими 7 населених пунктів.
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Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Так, сьогодні, 5 липня, у другій половині дня очікується формування максимального рівня води в річці Стрв'яж біля села Лука Самбірського району.
При цьому існує загроза прориву дамби і підтоплення окремих прирічкових населених пунктів у Самбірському районі, а саме сіл Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижнє, Острів, Луки, Хлопчиці.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок сильних дощів очікується паводок, вода в річках може піднятися на 3,5 метра.
Крім того, на заході України залишаються підтопленими 7 населених пунктів.
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