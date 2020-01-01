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На Львівщині через прорив дамби може затопити 7 сіл

На Львівщині через прорив дамби може затопити 7 сіл
У Львівській області через прорив дамби може затопити сім населених пунктів. У зв'язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, сьогодні, 5 липня, у другій половині дня очікується формування максимального рівня води в річці Стрв'яж біля села Лука Самбірського району.

При цьому існує загроза прориву дамби і підтоплення окремих прирічкових населених пунктів у Самбірському районі, а саме сіл Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижнє, Острів, Луки, Хлопчиці.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок сильних дощів очікується паводок, вода в річках може піднятися на 3,5 метра.

Крім того, на заході України залишаються підтопленими 7 населених пунктів.

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Теги: Львівщина, затоплення
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