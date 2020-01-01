На Волині частину дороги державного значення хочуть відремонтувати за 65 мільйонів





Замовником виступає Служба автомобільних доріг у Волинській області, пише



Тендерні пропозиції приймають до 3 серпня, розпочнуть аукціон 8 вересня. Період надання послуг – до кінця року. Очікувана вартість становить 65,698 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ км 4+468 – км 71+473 (окремими ділянками), ділянка км 4+468 – км 8+150 коштуватимуть до 65,698 мільйона гривень.Замовником виступає Служба автомобільних доріг у Волинській області, пише «Волинь Online» Тендерні пропозиції приймають до 3 серпня, розпочнуть аукціон 8 вересня. Період надання послуг – до кінця року. Очікувана вартість становить 65,698 мільйона гривень.

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