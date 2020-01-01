вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

6 липня на Волині: гортаючи календар

6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження екс-депутат Луцької міської ради Ірина Комлик (на фото).

Також день народження святкує заступник начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради Петро Троневич.

Вітаємо її з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, любові і достатку.

Іменинники 6 липня – чоловіки з іменами Антон, Артем, Герман, Святослав та Аркадій.

Зичимо їм успіхів у їхніх справах та життєвих перемог.

6 липня 1944 року Ковель та Ковельщина були визволені від німців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині частину дороги державного значення хочуть відремонтувати за 65 мільйонів
Сьогодні, 00:25
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ентузіасти продовжують облагороджувати озеро на Волині. ФОТО
05 липень, 23:31
«Стаціонари заповнені наполовину, причин для паніки – немає», – керівник волинської обласної лікарні
05 липень, 22:45
На коронавірус захворіли вихованці дитсадка в Тернополі
05 липень, 22:27
Схожі новини
5 липня на Волині: гортаючи календар 5 липня на Волині: гортаючи календар
05 липень, 00:00
4 липня на Волині: гортаючи календар 4 липня на Волині: гортаючи календар
04 липень, 00:00
30 червня на Волині: гортаючи календар 30 червня на Волині: гортаючи календар
30 червень, 00:00
29 червня на Волині: гортаючи календар 29 червня на Волині: гортаючи календар
29 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині частину дороги державного значення хочуть відремонтувати за 65 мільйонів
Сьогодні, 00:25
 0
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ентузіасти продовжують облагороджувати озеро на Волині. ФОТО
05 липень, 23:31
 0
«Стаціонари заповнені наполовину, причин для паніки – немає», – керівник волинської обласної лікарні
05 липень, 22:45
 0
На коронавірус захворіли вихованці дитсадка в Тернополі
05 липень, 22:27
 0
Медіа
відео
1/8