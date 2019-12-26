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Ентузіасти продовжують облагороджувати озеро на Волині. ФОТО

Ентузіасти продовжують облагороджувати озеро на Волині. ФОТО
У Ківерцях небайдужі мешканці знову зібралися, аби навести лад навколо озера Молодіжне.

Про це у facebook написав Юрій Тананайський.

"Окрасою нашого міста Ківерці є озеро Молодіжне, де практично кожен випускник школи традиційно зустрічав схід сонця, де відпочивали ми дітьми, наші батьки, бабусі та дідусі, де проводились різноманітні змагання у різні пори року, фести, пікніки...

04 липня 2020 року продовжили благоустрій біля водойми, маленькими кроками, силою звичайних людей, слухаючи "поради" скептиків і не тільки йдемо далі.

Субота...їм, що немає чим зайнятись?
А хто вони? Працюють просто так, що за ентузіасти?
Що ж там роблять...на ці і інші питання ми готові відповісти під час спільних заходів поблизу озера, тому не слухаємо плітки, а долучаємось практично, хто як може!", - йдеться в дописі.


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Теги: Ківерці, озеро, Молодіжне, ентузіасти
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