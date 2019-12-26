Ентузіасти продовжують облагороджувати озеро на Волині. ФОТО





Про це у Юрій Тананайський.



"Окрасою нашого міста Ківерці є озеро Молодіжне, де практично кожен випускник школи традиційно зустрічав схід сонця, де відпочивали ми дітьми, наші батьки, бабусі та дідусі, де проводились різноманітні змагання у різні пори року, фести, пікніки...



04 липня 2020 року продовжили благоустрій біля водойми, маленькими кроками, силою звичайних людей, слухаючи "поради" скептиків і не тільки йдемо далі.



Субота...їм, що немає чим зайнятись?

А хто вони? Працюють просто так, що за ентузіасти?

Що ж там роблять...на ці і інші питання ми готові відповісти під час спільних заходів поблизу озера, тому не слухаємо плітки, а долучаємось практично, хто як може!", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях небайдужі мешканці знову зібралися, аби навести лад навколо озера Молодіжне.Про це у facebook написав"Окрасою нашого міста Ківерці є озеро Молодіжне, де практично кожен випускник школи традиційно зустрічав схід сонця, де відпочивали ми дітьми, наші батьки, бабусі та дідусі, де проводились різноманітні змагання у різні пори року, фести, пікніки...04 липня 2020 року продовжили благоустрій біля водойми, маленькими кроками, силою звичайних людей, слухаючи "поради" скептиків і не тільки йдемо далі.Субота...їм, що немає чим зайнятись?А хто вони? Працюють просто так, що за ентузіасти?Що ж там роблять...на ці і інші питання ми готові відповісти під час спільних заходів поблизу озера, тому не слухаємо плітки, а долучаємось практично, хто як може!", - йдеться в дописі.

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