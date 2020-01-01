У Луцьку відбудеться поминальна служба пам'яті Вальдемара Пясецького

Вальдемара Пясецького.



Про це повідомив близький друг краєзнався фотограф Віктор Чухрай.



"Дієцезія і родина запрошує усіх, хто знав і пам'ятає цю шановну людину", - написав Віктор Чухрай.



Нагадаємо, що



Понад пів століття Вальдемар П’ясецький досліджував невідомі сторінки минулого і сучасного Волині. У його доробку - сотні публікацій.

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