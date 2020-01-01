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У Луцьку відбудеться поминальна служба пам'яті Вальдемара Пясецького

У Луцьку відбудеться поминальна служба пам'яті Вальдемара Пясецького
В понеділок, 6-го липня, о 9-й ранку, у кафедральному костелі Петра і Павла відбудеться поминальна служба світлій пам'яті Вальдемара Пясецького.

Про це повідомив близький друг краєзнався фотограф Віктор Чухрай.

"Дієцезія і родина запрошує усіх, хто знав і пам'ятає цю шановну людину", - написав Віктор Чухрай.

Нагадаємо, що помер Вальдемар П’ясецький у понеділок, 29 червня.

Понад пів століття Вальдемар П’ясецький досліджував невідомі сторінки минулого і сучасного Волині. У його доробку - сотні публікацій.

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Теги: Вальдемар Пясецький, костел, поминальна служба
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