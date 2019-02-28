У селищі на Волині горів житловий будинок. ВІДЕО





Про це



На своїй сторінці у фейсбуці Віталій Горліковський виклав відео з місця події.



Розповідають, що вогонь з одного помешкання перекинувся на інше.



Працюють рятувальники.





О 20:40 рятувальники повідомили БУГу, що у результаті пожежі було знищено дах будинку та перекриття, речі домашнього вжитку.



На місці працювали бригади пожежниківз Нововолинська, а також Володимира-Волинського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го липня у селищі Благодатному на вулиці Пушкіна трапилася пожежа в будинку.Про це БУГу повідомили очевидці.На своїй сторінці у фейсбуцівиклав відео з місця події.Розповідають, що вогонь з одного помешкання перекинувся на інше.Працюють рятувальники.О 20:40 рятувальники повідомили БУГу, що у результаті пожежі було знищено дах будинку та перекриття, речі домашнього вжитку.На місці працювали бригади пожежниківз Нововолинська, а також Володимира-Волинського.

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