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У селищі на Волині горів житловий будинок. ВІДЕО

У селищі на Волині горів житловий будинок. ВІДЕО
5-го липня у селищі Благодатному на вулиці Пушкіна трапилася пожежа в будинку.

Про це БУГу повідомили очевидці.

На своїй сторінці у фейсбуці Віталій Горліковський виклав відео з місця події.

Розповідають, що вогонь з одного помешкання перекинувся на інше.

Працюють рятувальники.


О 20:40 рятувальники повідомили БУГу, що у результаті пожежі було знищено дах будинку та перекриття, речі домашнього вжитку.

На місці працювали бригади пожежниківз Нововолинська, а також Володимира-Волинського.

У селищі на Волині горів житловий будинок. ВІДЕО
У селищі на Волині горів житловий будинок. ВІДЕО
У селищі на Волині горів житловий будинок. ВІДЕО
У селищі на Волині горів житловий будинок. ВІДЕО

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Теги: Благодатне, пожежа, будинок, ДСНС
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