У селищі на Волині горів житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
5-го липня у селищі Благодатному на вулиці Пушкіна трапилася пожежа в будинку.
Про це БУГу повідомили очевидці.
На своїй сторінці у фейсбуці Віталій Горліковський виклав відео з місця події.
Розповідають, що вогонь з одного помешкання перекинувся на інше.
Працюють рятувальники.
О 20:40 рятувальники повідомили БУГу, що у результаті пожежі було знищено дах будинку та перекриття, речі домашнього вжитку.
На місці працювали бригади пожежниківз Нововолинська, а також Володимира-Волинського.
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Про це БУГу повідомили очевидці.
На своїй сторінці у фейсбуці Віталій Горліковський виклав відео з місця події.
Розповідають, що вогонь з одного помешкання перекинувся на інше.
Працюють рятувальники.
О 20:40 рятувальники повідомили БУГу, що у результаті пожежі було знищено дах будинку та перекриття, речі домашнього вжитку.
На місці працювали бригади пожежниківз Нововолинська, а також Володимира-Волинського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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