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На коронавірус захворіли вихованці дитсадка в Тернополі

На коронавірус захворіли вихованці дитсадка в Тернополі
У Тернополі призупинив роботу дитячий садок №6, де напередодні зафіксували спалах коронавірусної інфекції COVID-19. У регіоні зафіксовано 2 тисячі 69 випадків захворювання.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом.

«Роботу Тернопільського садка №6 тимчасово призупиняють. У 5 вихованців однієї групи лабораторно підтвердили коронавірус», – йдеться в повідомленні.

З метою недопущення розповсюдження вірусу серед дітей та працівників навчальний заклад закрили на 14-денний карантинний період. Про відновлення його роботи обіцяють додатково повідомити.

За останніми даними, в Тернопільській області зафіксовано 2 тисячі 69 випадків захворювання, 44 з них – за останню добу. Одужали 1 252 осіб, 30 – померли.

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Теги: Тернопіль, дитсадок, коронавірус, діти
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