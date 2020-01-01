На коронавірус захворіли вихованці дитсадка в Тернополі
Сьогодні, 22:27
У Тернополі призупинив роботу дитячий садок №6, де напередодні зафіксували спалах коронавірусної інфекції COVID-19. У регіоні зафіксовано 2 тисячі 69 випадків захворювання.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом.
«Роботу Тернопільського садка №6 тимчасово призупиняють. У 5 вихованців однієї групи лабораторно підтвердили коронавірус», – йдеться в повідомленні.
З метою недопущення розповсюдження вірусу серед дітей та працівників навчальний заклад закрили на 14-денний карантинний період. Про відновлення його роботи обіцяють додатково повідомити.
За останніми даними, в Тернопільській області зафіксовано 2 тисячі 69 випадків захворювання, 44 з них – за останню добу. Одужали 1 252 осіб, 30 – померли.
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Про це повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом.
«Роботу Тернопільського садка №6 тимчасово призупиняють. У 5 вихованців однієї групи лабораторно підтвердили коронавірус», – йдеться в повідомленні.
З метою недопущення розповсюдження вірусу серед дітей та працівників навчальний заклад закрили на 14-денний карантинний період. Про відновлення його роботи обіцяють додатково повідомити.
За останніми даними, в Тернопільській області зафіксовано 2 тисячі 69 випадків захворювання, 44 з них – за останню добу. Одужали 1 252 осіб, 30 – померли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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