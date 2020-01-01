Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО
Сьогодні, 06:45
На заплаві річки Стир, в урочищі Чебені, що в Рожищенському районі, побільшало охочих відпочити на свіжому повітрі.
Про це інформує Район.Рожище.
Відпочивають компанії друзів та сім'ї з дітьми. Вони приїхали сюди на власному транспорті, встановили намети поміж дерев та готують їжу на відкритому полум'ї.
Охолодитися у спеку люди ходять на водойму Чебені.
«Тут краще, аніж на Світязі, спокійно і немає нескінченних продавців з товарами за всі гроші. Звісно, це економ-відпочинок на любителя, бо далеко від цивілізації, тож усе необхідне треба підготувати заздалегідь. На два-три дні з наметами – те, що треба», – розповідає туристка Марія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Район.Рожище.
Відпочивають компанії друзів та сім'ї з дітьми. Вони приїхали сюди на власному транспорті, встановили намети поміж дерев та готують їжу на відкритому полум'ї.
Охолодитися у спеку люди ходять на водойму Чебені.
«Тут краще, аніж на Світязі, спокійно і немає нескінченних продавців з товарами за всі гроші. Звісно, це економ-відпочинок на любителя, бо далеко від цивілізації, тож усе необхідне треба підготувати заздалегідь. На два-три дні з наметами – те, що треба», – розповідає туристка Марія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО
Сьогодні, 06:45
На Волині водія ошрафували за «п'яну» їзду
Сьогодні, 04:35
Продають приміщення колишньої їдальні в центрі Луцька
Сьогодні, 02:46