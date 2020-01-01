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Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО

Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО
На заплаві річки Стир, в урочищі Чебені, що в Рожищенському районі, побільшало охочих відпочити на свіжому повітрі.

Про це інформує Район.Рожище.

Відпочивають компанії друзів та сім'ї з дітьми. Вони приїхали сюди на власному транспорті, встановили намети поміж дерев та готують їжу на відкритому полум'ї.

Охолодитися у спеку люди ходять на водойму Чебені.

«Тут краще, аніж на Світязі, спокійно і немає нескінченних продавців з товарами за всі гроші. Звісно, це економ-відпочинок на любителя, бо далеко від цивілізації, тож усе необхідне треба підготувати заздалегідь. На два-три дні з наметами – те, що треба», – розповідає туристка Марія.

Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО
Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО
Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО
Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО
Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО
Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО
Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО
Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО
Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО
Де на Волині можна відпочити «подалі від цивілізації». ФОТО

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Теги: заплава, урочище Чебені, відпочинок
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