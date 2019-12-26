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На Волині водія ошрафували за «п'яну» їзду

На Волині водія ошрафували за «п'яну» їзду
Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від Управління патрульної поліції у Волинській області, про притягнення до адміністративної відповідальності жителя Рожищенського району, якого затримали п'яним за кермом.

Про це йдеться у постанові суду від 22 червня, пише Район.Луцьк.

Підсудний 5 квітня о другій ночі у місті Луцьк на вулиці Соборності повторно протягом року керував транспортним засобом Honda, який не зареєстрований в Україні в установленому порядку.

Крім того, за кермом він був у стані алкогольного сп'яніння.

У судове засідання чоловік не з'явився, в протоколах про адміністративні правопорушення вказав місце проживання – місце своєї реєстрації за адресою: село Кроватка, Рожищенський район.

Однак згідно з рекомендованим повідомленням, яке повернулося на адресу суду, за вказаною адресою чоловік не проживає. Цю обставину суд розцінив як можливість уникнення встановленої законом відповідальності, а тому розгляд справи провів у його відсутності

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 7 статті 121 та частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, наклавши 10 200 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

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Теги: суд, штраф, п'яний водій
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