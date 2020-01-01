Волинський еколого-натуралістичний центр організував навчання для дітей на вулиці. ВІДЕО
Сьогодні, 08:27
До 15 дітей щоденно відвідують Волинської обласний еколого-натуралістичний центр, розповіла Суспільному керівниця закладу Валентина Остапчук. Школярі працюють у масках та дотримуються дистанції.
Зі слів директорки центру заклад не зачинявся на карантин. Працювали за іншим графіком. Після послаблення протиепідемічних заходів на Волині в центр повернулися діти.
Нині вже працюють гуртки екології, зоології, орнітології та флористики, розповідає педагогиня Маріанна Антонюк. Картини з природних матеріалів створюють переможці онлайн конкурсу, що відбувся в період карантину.
На заняття одного гуртка збирається не більше 4 дітей. Також проводять індивідуальні майстер-каси.
На подвір’ї закладу створили 3 зелених класи, щоб діти менше перебували у приміщенні. На вулиці діти проводять більшість часу. Ліплять, малюють та вчаться цінувати природу.
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Зі слів директорки центру заклад не зачинявся на карантин. Працювали за іншим графіком. Після послаблення протиепідемічних заходів на Волині в центр повернулися діти.
Нині вже працюють гуртки екології, зоології, орнітології та флористики, розповідає педагогиня Маріанна Антонюк. Картини з природних матеріалів створюють переможці онлайн конкурсу, що відбувся в період карантину.
На заняття одного гуртка збирається не більше 4 дітей. Також проводять індивідуальні майстер-каси.
На подвір’ї закладу створили 3 зелених класи, щоб діти менше перебували у приміщенні. На вулиці діти проводять більшість часу. Ліплять, малюють та вчаться цінувати природу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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