Волинський еколого-натуралістичний центр організував навчання для дітей на вулиці. ВІДЕО

Валентина Остапчук. Школярі працюють у масках та дотримуються дистанції.



Зі слів директорки центру заклад не зачинявся на карантин. Працювали за іншим графіком. Після послаблення протиепідемічних заходів на Волині в центр повернулися діти.



Нині вже працюють гуртки екології, зоології, орнітології та флористики, розповідає педагогиня Маріанна Антонюк. Картини з природних матеріалів створюють переможці онлайн конкурсу, що відбувся в період карантину.



На заняття одного гуртка збирається не більше 4 дітей. Також проводять індивідуальні майстер-каси.



На подвір’ї закладу створили 3 зелених класи, щоб діти менше перебували у приміщенні. На вулиці діти проводять більшість часу. Ліплять, малюють та вчаться цінувати природу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До 15 дітей щоденно відвідують Волинської обласний еколого-натуралістичний центр, розповіла Суспільному керівниця закладу. Школярі працюють у масках та дотримуються дистанції.Зі слів директорки центру заклад не зачинявся на карантин. Працювали за іншим графіком. Після послаблення протиепідемічних заходів на Волині в центр повернулися діти.Нині вже працюють гуртки екології, зоології, орнітології та флористики, розповідає педагогиня. Картини з природних матеріалів створюють переможці онлайн конкурсу, що відбувся в період карантину.На заняття одного гуртка збирається не більше 4 дітей. Також проводять індивідуальні майстер-каси.На подвір’ї закладу створили 3 зелених класи, щоб діти менше перебували у приміщенні. На вулиці діти проводять більшість часу. Ліплять, малюють та вчаться цінувати природу.

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