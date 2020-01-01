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Волинський еколого-натуралістичний центр організував навчання для дітей на вулиці. ВІДЕО

Волинський еколого-натуралістичний центр організував навчання для дітей на вулиці. ВІДЕО
До 15 дітей щоденно відвідують Волинської обласний еколого-натуралістичний центр, розповіла Суспільному керівниця закладу Валентина Остапчук. Школярі працюють у масках та дотримуються дистанції.

Зі слів директорки центру заклад не зачинявся на карантин. Працювали за іншим графіком. Після послаблення протиепідемічних заходів на Волині в центр повернулися діти.

Нині вже працюють гуртки екології, зоології, орнітології та флористики, розповідає педагогиня Маріанна Антонюк. Картини з природних матеріалів створюють переможці онлайн конкурсу, що відбувся в період карантину.

На заняття одного гуртка збирається не більше 4 дітей. Також проводять індивідуальні майстер-каси.

На подвір’ї закладу створили 3 зелених класи, щоб діти менше перебували у приміщенні. На вулиці діти проводять більшість часу. Ліплять, малюють та вчаться цінувати природу.


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Теги: Волинський еколого-натуралістичний центр, навчання
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