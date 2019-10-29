вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловік заснув з цигаркою: у Новій Каховці горів весь дах багатоповерхівки. ВІДЕО

Чоловік заснув з цигаркою: у Новій Каховці горів весь дах багатоповерхівки. ВІДЕО
На Херсонщині затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до масштабної пожежі у п'ятиповерхівці у Новій Каховці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Сьогодні о 14:45 до поліції надійшло повідомлення про займання однієї з квартир на 5-му поверсі та даху житлового будинку у Новій Каховці. Поліцейські встановили, що до займання причетний 38-річний житель будинку", - йдеться у повідомленні.

На п'ятому поверсі проживає чоловік, який зловживає спиртними напоями. Сьогодні сусіди почули запах диму з його квартири та почали стукати у двері. Коли ж упродовж 10 хвилин їм ніхто не відчинив, сусіди вибили двері та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та охоплену вогнем квартиру. Пожежа поширилась і на дах п'ятиповерхівки, тож мешканці викликали пожежників та поліцію.

Чоловік розповів правоохоронцям, що вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли у квартирі вже горіло.

Мешканця будинку затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Відкрите кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства".

Попередньо потерпілих унаслідок пожежі немає. На місці працює слідчо-оперативна група та експерти.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нова Каховка, поліція, дах, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік заснув з цигаркою: у Новій Каховці горів весь дах багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 01:34
На Волині частину дороги державного значення хочуть відремонтувати за 65 мільйонів
Сьогодні, 00:25
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ентузіасти продовжують облагороджувати озеро на Волині. ФОТО
05 липень, 23:31
«Стаціонари заповнені наполовину, причин для паніки – немає», – керівник волинської обласної лікарні
05 липень, 22:45
Схожі новини
За місяць на Волині патрульні отримали 43 виклики про пожежі в екосистемах За місяць на Волині патрульні отримали 43 виклики про пожежі в екосистемах
27 березень, 17:00
У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО
29 жовтень, 2019, 22:59
На Одещині 5-річний хлопчик згорів у копиці сіна, яку сам і підпалив На Одещині 5-річний хлопчик згорів у копиці сіна, яку сам і підпалив
15 вересень, 2019, 22:50
Будинок-розвалюху у центрі Луцька могли підпалити, – поліція Будинок-розвалюху у центрі Луцька могли підпалити, – поліція
10 вересень, 2019, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік заснув з цигаркою: у Новій Каховці горів весь дах багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 01:34
 0
На Волині частину дороги державного значення хочуть відремонтувати за 65 мільйонів
Сьогодні, 00:25
 0
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ентузіасти продовжують облагороджувати озеро на Волині. ФОТО
05 липень, 23:31
 0
«Стаціонари заповнені наполовину, причин для паніки – немає», – керівник волинської обласної лікарні
05 липень, 22:45
 0
Медіа
відео
1/8