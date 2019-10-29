Чоловік заснув з цигаркою: у Новій Каховці горів весь дах багатоповерхівки. ВІДЕО





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"Сьогодні о 14:45 до поліції надійшло повідомлення про займання однієї з квартир на 5-му поверсі та даху житлового будинку у Новій Каховці. Поліцейські встановили, що до займання причетний 38-річний житель будинку", - йдеться у повідомленні.



На п'ятому поверсі проживає чоловік, який зловживає спиртними напоями. Сьогодні сусіди почули запах диму з його квартири та почали стукати у двері. Коли ж упродовж 10 хвилин їм ніхто не відчинив, сусіди вибили двері та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та охоплену вогнем квартиру. Пожежа поширилась і на дах п'ятиповерхівки, тож мешканці викликали пожежників та поліцію.



Чоловік розповів правоохоронцям, що вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли у квартирі вже горіло.



Мешканця будинку затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.



Відкрите кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства".



Попередньо потерпілих унаслідок пожежі немає. На місці працює слідчо-оперативна група та експерти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Херсонщині затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до масштабної пожежі у п'ятиповерхівці у Новій Каховці.Про це повідомляє пресслужба Нацполіції."Сьогодні о 14:45 до поліції надійшло повідомлення про займання однієї з квартир на 5-му поверсі та даху житлового будинку у Новій Каховці. Поліцейські встановили, що до займання причетний 38-річний житель будинку", - йдеться у повідомленні.На п'ятому поверсі проживає чоловік, який зловживає спиртними напоями. Сьогодні сусіди почули запах диму з його квартири та почали стукати у двері. Коли ж упродовж 10 хвилин їм ніхто не відчинив, сусіди вибили двері та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та охоплену вогнем квартиру. Пожежа поширилась і на дах п'ятиповерхівки, тож мешканці викликали пожежників та поліцію.Чоловік розповів правоохоронцям, що вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли у квартирі вже горіло.Мешканця будинку затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.Відкрите кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства".Попередньо потерпілих унаслідок пожежі немає. На місці працює слідчо-оперативна група та експерти.

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