ВМС України готуються до наступу Росії з Криму на Херсонщину – Неїжпапа





Про це повідомив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа, пишуть



"Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо така станеться, то, на жаль, це буде багато втрат – і наших воїнів, і цивільного населення", - зазначив Олексій Неїжпапа.



Він зазначив, щойно стане зрозуміло, що в Криму почне відновлюватися канал, то це буде вірним сигналом того, що Росія готується до повномасштабної конфронтації.



Олексій Неїжпапа додав, що підрозділи готуються не тільки до окопної війни, як на Донбасі, але й до наступальних дій. Тому Україна посилює свої позиції на морі.



Він зазначив, що вже розробляється проект будівництва нових місць базування флоту і передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення баз.



Зі свого боку, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що українські військові готові до супротиву в разі, якщо Росія почне вторгнення в Херсонську область.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія може спробувати влаштувати прорив з окупованого Криму до Херсонської області, щоб пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.Про це повідомив командувач Військово-морських сил України, пишуть Факти "Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо така станеться, то, на жаль, це буде багато втрат – і наших воїнів, і цивільного населення", - зазначив Олексій Неїжпапа.Він зазначив, щойно стане зрозуміло, що в Криму почне відновлюватися канал, то це буде вірним сигналом того, що Росія готується до повномасштабної конфронтації.Олексій Неїжпапа додав, що підрозділи готуються не тільки до окопної війни, як на Донбасі, але й до наступальних дій. Тому Україна посилює свої позиції на морі.Він зазначив, що вже розробляється проект будівництва нових місць базування флоту і передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення баз.Зі свого боку, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територійповідомив, що українські військові готові до супротиву в разі, якщо Росія почне вторгнення в Херсонську область.

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