В Україні у тестовому режимі відкриють один дитячий табір – Ляшко





Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, пишуть



– Ми з обережністю ставимося до відкриття, зараз прописали норми, зустрілися з певними асоціаціями. Спробуємо відкрити не оздоровчу зміну, а зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з Херсонської області.



Він зазначив, що у такий спосіб міністерство перевірить, як дотримуються норми і яка повинна бути заповненість груп.



Також Віктор Ляшко нагадав, що дитячі табори в Україні не працюватимуть до 31 липня. Це пояснюється не тільки складною ситуацією з коронавірусом, а й тим, що під час такого відпочинку часто виникають спалахи гострих кишкових інфекцій.



Питання відкриття літніх дитячих таборів обговорюють від початку липня. Віктор Ляшко і раніше виступав проти відновлення роботи оздоровчих закладів.



Оскільки під час оздоровлення нараховують близько 80 спалахів кишкових інфекцій.

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