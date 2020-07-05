вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні у тестовому режимі відкриють один дитячий табір – Ляшко

В Україні у тестовому режимі відкриють один дитячий табір – Ляшко
У Херсонській області планують відкрити один дитячий табір, який працюватиме у тестовому режимі з дотриманням всіх правил і рекомендацій МОЗ.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, пишуть Факти.

– Ми з обережністю ставимося до відкриття, зараз прописали норми, зустрілися з певними асоціаціями. Спробуємо відкрити не оздоровчу зміну, а зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з Херсонської області.

Він зазначив, що у такий спосіб міністерство перевірить, як дотримуються норми і яка повинна бути заповненість груп.

Також Віктор Ляшко нагадав, що дитячі табори в Україні не працюватимуть до 31 липня. Це пояснюється не тільки складною ситуацією з коронавірусом, а й тим, що під час такого відпочинку часто виникають спалахи гострих кишкових інфекцій.

Питання відкриття літніх дитячих таборів обговорюють від початку липня. Віктор Ляшко і раніше виступав проти відновлення роботи оздоровчих закладів.

Оскільки під час оздоровлення нараховують близько 80 спалахів кишкових інфекцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Віктор Ляшко, коронавірус, дитячий табір, тестовий режим
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні у тестовому режимі відкриють один дитячий табір – Ляшко
Сьогодні, 05:10
На Волині водія ошрафували за «п'яну» їзду
Сьогодні, 04:35
ВМС України готуються до наступу Росії з Криму на Херсонщину – Неїжпапа
Сьогодні, 03:16
Продають приміщення колишньої їдальні в центрі Луцька
Сьогодні, 02:46
Чоловік заснув з цигаркою: у Новій Каховці горів весь дах багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 01:34
Схожі новини
В Україні не посилюватимуть карантин, – Ляшко В Україні не посилюватимуть карантин, – Ляшко
13 червень, 23:32
Назвали причину, чому в Україні зафіксували антирекорд захворюваності на Covid-19 Назвали причину, чому в Україні зафіксували антирекорд захворюваності на Covid-19
12 червень, 00:31
Карантин в Україні триватиме до 22 червня, – Ляшко Карантин в Україні триватиме до 22 червня, – Ляшко
19 травень, 10:38
Повідомили, за яких умов можуть відновити роботу дитсадків Повідомили, за яких умов можуть відновити роботу дитсадків
11 травень, 05:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні у тестовому режимі відкриють один дитячий табір – Ляшко
Сьогодні, 05:10
 0
На Волині водія ошрафували за «п'яну» їзду
Сьогодні, 04:35
 0
ВМС України готуються до наступу Росії з Криму на Херсонщину – Неїжпапа
Сьогодні, 03:16
 0
Продають приміщення колишньої їдальні в центрі Луцька
Сьогодні, 02:46
 0
Чоловік заснув з цигаркою: у Новій Каховці горів весь дах багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 01:34
 0
Медіа
відео
1/8