В Україні готують пілотний проєкт закриття шахт за німецьким досвідом – Буславець





Про це повідомила тимчасова виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець в інтерв’ю



"У нас ... на сьогодні є домовленості з німецькою стороною. Був і дзвінок Прем’єр-міністра до канцлера Німеччини Ангели Меркель, вони обговорювали це питання, і в мене були перемовини з послом Німеччини в Україні стосовно допомоги щодо проведення комплексної роботи в рамках пілотного проєкту з досвідом Німеччини по закриттю шахт якогось мономіста, яке ми визначимо разом з ними за певними критеріями", – сказала Буславець.



За її словами, в Україні є майже 65 мономіст, в яких люди можуть влаштуватися на роботу лише на шахті. "І, як правило, це одна працююча людина, яка годує всю родину. І ми повинні розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, дати можливість трансформуватися цим регіонам, щоб там була робота", - наголосила керівник Міненерго.



Вона уточнила, що пілотний проєкт буде реалізований як для вирішення соціальних, екологічних питань, так і для забезпечення роботою людей, які проживають у такому мономісті.



Водночас, Буславець сказала, що міста для реалізації "пілота" ще не обрали.



"Є певні критерії. Ми, звичайно, будемо це опрацьовувати робочою групою для того, щоб визначити", – сказала вона.



До слова, 30 червня в Києві розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів з різних регіонів України. Серед вимог гірників, зокрема, погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам державних шахт, яка станом на 1 липня перевищила 1,2 млрд грн; звільнення з посади голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса; заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із РФ та Білорусі.



Шахтарі також вимагають зобов’язати Фонд державного майна України, ПАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися із вугледобувними підприємствами за отримане вугілля.

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