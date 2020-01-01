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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 543 нові випадки коронавірусу станом на ранок 6 липня, з них на Волині – 47

В Україні – 543 нові випадки коронавірусу станом на ранок 6 липня, з них на Волині – 47
За минулу добу в Україні зафіксували 543 випадки зараження коронавірусом. Внаслідок цього станом на ранок 6 липня загальна статистика виявлених хворих на коронавірус в країні зросла до 49 043.

Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО.

За добу померли 13 українців. 327 людей за добу одужали.

На Волині за останню добу виявили 47 нових випадки коронавірусу.

Загальна кількість хворих станом на 3 липня в області - 2752 випадків. Одужали 847 людей (46 за останню добу). Померли - 69 людей (1 за останню добу).

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Теги: коронавірус, Україна, РНБО, статистика
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