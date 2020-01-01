В Україні – 543 нові випадки коронавірусу станом на ранок 6 липня, з них на Волині – 47





Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО.



За добу померли 13 українців. 327 людей за добу одужали.



На Волині за останню добу виявили 47 нових випадки коронавірусу.



Загальна кількість хворих станом на 3 липня в області - 2752 випадків. Одужали 847 людей (46 за останню добу). Померли - 69 людей (1 за останню добу).

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