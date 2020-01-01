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У ТРЦ «ПортCity» розігрують 9 велосипедів*

У ТРЦ «ПортCity» розігрують 9 велосипедів*
У ТРЦ «ПортCity» влаштували розіграш 3-х комплектів велосипедів. У кожному - три велосипеди, аби виграш був для всієї родини.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Щоб взяти участь у розіграші 3-х комплектів велосипедів для родин, потрібно з 17 червня по 15 серпня робити покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ ПортCity (окрім гіпермаркету «Там Там Сімейні традиції») єдиним чеком на суму від 200 гривень, вказувати своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускати його у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ.

Оголошення результатів розіграшу відбудеться 16 серпня о 17:00.

«Найкращий сімейний відпочинок на власних велосипедах чекає саме на вас», – пишуть організатори і бажають усім учасникам удачі.

Зауважують, що у комплекті - 2 дорослих двоколісних та 1 дитячий.

Присутність на розіграші обов'язкова (не забудьте взяти з собою документи, що засвідчують особу).

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, велосипеди
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