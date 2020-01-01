Скільки у Луцьку витратять на приведення до ладу світлофорів та ліхтарів
Сьогодні, 10:17
У Луцьку затвердили програму утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів на 2021–2023 роки.
Про це йшлося у понеділок, 6 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» утримує та обслуговує 42 світлофорних об’єкти, понад 11 тисяч світильників, майже 5 тисяч опор. Програму розробили задля забезпечення належного утримання та безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів.
На реалізацію заходів витратять 132 003,0 тис. гривень. Зокрема, ці кошти спрямують на утримання пультів керування зовнішнім освітленням та світлофорами; функціональний контроль пристроїв управління; періодичні та позачергові огляди мереж вуличного освітлення, виявлення непрацюючих світильників, пошкоджень в мережах і пристроях управління; заміну ламп в світильниках та світлофорах, їх утилізацію; заміну елементів, що вийшли з ладу тощо.
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Про це йшлося у понеділок, 6 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» утримує та обслуговує 42 світлофорних об’єкти, понад 11 тисяч світильників, майже 5 тисяч опор. Програму розробили задля забезпечення належного утримання та безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів.
На реалізацію заходів витратять 132 003,0 тис. гривень. Зокрема, ці кошти спрямують на утримання пультів керування зовнішнім освітленням та світлофорами; функціональний контроль пристроїв управління; періодичні та позачергові огляди мереж вуличного освітлення, виявлення непрацюючих світильників, пошкоджень в мережах і пристроях управління; заміну ламп в світильниках та світлофорах, їх утилізацію; заміну елементів, що вийшли з ладу тощо.
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