На кордоні з Польщею відновив роботу ще один пункт пропуску





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Станом на 8:00 кордон тут перетнули 74 особи. Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску відразу ж, як це стало можливим з польської сторони, йдеться в повідомленні.



Прикордонники нагадали, що уряд України 20 травня ухвалив рішення про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою.



Українська сторона готова відновлювати міжнародний рух у тих пунктах пропуску, де це готова зробити суміжна сторона. Так, на кордоні з Польщею на сьогодні поки що не здійснюється пропуск в пунктах пропуску "Смільниця", "Угринів", "Устилуг". Українські прикордонники готові відновити роботу цих пунктів пропуску, щойно з польської сторони запрацюють пункти "Кросценко", "Долгобичув" та "Зосін" відповідно. На 6:00 сьогоднішнього дня черг перед пунктами пропуску на ділянці кордону з країнами Євросоюзу немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні з Польщею відновили роботу пункту пропуску "Грушів - Будомєж".Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, пропуск легкового та вантажного транспорту відновили сьогодні, 6 липня, о 1 годині ночі.Станом на 8:00 кордон тут перетнули 74 особи. Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску відразу ж, як це стало можливим з польської сторони, йдеться в повідомленні.Прикордонники нагадали, що уряд України 20 травня ухвалив рішення про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою.Українська сторона готова відновлювати міжнародний рух у тих пунктах пропуску, де це готова зробити суміжна сторона. Так, на кордоні з Польщею на сьогодні поки що не здійснюється пропуск в пунктах пропуску "Смільниця", "Угринів", "Устилуг". Українські прикордонники готові відновити роботу цих пунктів пропуску, щойно з польської сторони запрацюють пункти "Кросценко", "Долгобичув" та "Зосін" відповідно. На 6:00 сьогоднішнього дня черг перед пунктами пропуску на ділянці кордону з країнами Євросоюзу немає.

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