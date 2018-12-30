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На кордоні з Польщею відновив роботу ще один пункт пропуску

На кордоні з Польщею відновив роботу ще один пункт пропуску
На кордоні з Польщею відновили роботу пункту пропуску "Грушів - Будомєж".

Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, пропуск легкового та вантажного транспорту відновили сьогодні, 6 липня, о 1 годині ночі.

Станом на 8:00 кордон тут перетнули 74 особи. Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску відразу ж, як це стало можливим з польської сторони, йдеться в повідомленні.

Прикордонники нагадали, що уряд України 20 травня ухвалив рішення про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою.

Українська сторона готова відновлювати міжнародний рух у тих пунктах пропуску, де це готова зробити суміжна сторона. Так, на кордоні з Польщею на сьогодні поки що не здійснюється пропуск в пунктах пропуску "Смільниця", "Угринів", "Устилуг". Українські прикордонники готові відновити роботу цих пунктів пропуску, щойно з польської сторони запрацюють пункти "Кросценко", "Долгобичув" та "Зосін" відповідно. На 6:00 сьогоднішнього дня черг перед пунктами пропуску на ділянці кордону з країнами Євросоюзу немає.


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Теги: Польща, Україна, кордон, пункт пропуску
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