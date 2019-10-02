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«Вода стоїть у хатах»: жителі 5 районів на Волині потерпають від літнього паводка. ВІДЕО

«Вода стоїть у хатах»: жителі 5 районів на Волині потерпають від літнього паводка. ВІДЕО
Жителі Шацького, Старовижівського, Любешівського, Камінь-Каширського і Ратнівського районів потерпають від найбільшого за останнє десятиріччя літнього паводка.

В області, за словами заступника керівника Регіонального Офісу водних ресурсів Ростислава Кравчука, підтоплено 24 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, частину житлових будинків і господарських споруд, пише "Суспільне Волині".

Знімальна група побувала у Ратнівському районі. У Заболотівській ОТГ підтоплено близько 70% присадибних ділянок. Дістатися інших районів через підтоплення журналістам не вдалося.

Голова Заболоттівської ОТГ Валерій Свіржевський каже: найбільше постраждали від літнього паводка жителі сіл Заболоття і Тур.

"Великі збитки для підсобних селянських і фермерських господарств, для наших кооперативів. На сьогодні майже 2,5 тисячі гектарів сіножаті, ріллі, зернових культур, картоплі підтоплено. Вода стоїть у хатах", - розповідає голова громади.
«Вода стоїть у хатах»: жителі 5 районів на Волині потерпають від літнього паводка. ВІДЕО

"Що той дядько, як він має зібрати той урожай і як годувати сім’ю. Вода мінімум 35 сантиметрів. І так воно пішло по всій площі жителів Здомишельської сільради", - каже фермер Віктор Баранчук.

Біди наробили аномальні дощі, - кажуть в районному управлінні водного господарства. За останню декаду червня випала подвійна місячна кількість опадів. Насосна станція та обвідні канали не осилюють таку кількість води.

Обласні чиновники називають ще одну причину паводку у північних районах.

"Меліоративна система, яка була побудована в 60-70-х роках дуже довго не чистилась", - каже заступник начальника Регіонального Офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.

З 14 шлюзів, які є у районі, 7 потребують капітального ремонту, розповів заступник голови райдержадміністрації.
«Вода стоїть у хатах»: жителі 5 районів на Волині потерпають від літнього паводка. ВІДЕО

"Це в межах 500 тисяч тільки один шлюз. Потрібно ремонт електродвигунів. Кожен такий коштує 25 тисяч. Еквівалент нам треба близько 3 мільйонів гривень", - розповідає Андрій Мельник.

Нагадаємо, 1 липня начальник обласного управління ДСНС сказав, що ситуація, яка виникла на Волині у зв’язку з літнім паводком, не підпадає під статус надзвичайної. Загалом в області підтоплено та затоплено 13649 гектарів.

Наразі робоча група у районі оцінює масштаби літнього паводка і завдані збитки жителям. В органах місцевого самоврядування шукають гроші, щоб допомогти селянам.


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Теги: Волинь, підтоплення, збитки, паводок
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