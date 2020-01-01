Померла очільниця осередку Суспільної служби України на Волині

4 липня перестало битися серце активної громадської діячки, Почесної союзянки, голови Нововолинського осередку Суспільної служби України, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеняПро це повідомляє Нововолинська міська рада.Заувжують, що на рахунку цієї жінки – чимало благодійних справ. Сорок п’ять років Марія Олексіївна працювала медичною сестрою. Понад 20 років очолювала Нововолинський осередок Суспільної служби України – єдиний у Волинській області. При ньому створила клуб інвалідів, службу самодопомоги матерям, котрі виховують дітей-інвалідів, опікувалася вояками ОУН-УПА та ветеранами війни."Нововолинськ та й Україна в цілому втратили щиру патріотку та благородну людину, яка мала чуйне серце і не шкодувала ділитися добром із оточуючими", - йдеться у повідомленні міськради.висловлює співчуття рідним та близьким померлої.