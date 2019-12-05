Хлопець з Волині, який привіз із Росії контрабандну гвинтівку, постане перед судом
Сьогодні, 18:01
23-річний мешканець Ковельщини постане перед судом через контрабанду й незаконне поводження зі зброєю.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У травні 2020 року правоохоронці вилучили у молодика нарізну вогнепальну зброю - гвинтівку із оптичним прицілом, яку він незаконно зберігав у себе в оселі.
Слідчі з'ясували, що гвинтівку він придбав у 2018 році, перебуваючи у Російській Федерації, а потім перевіз через митний кордон України до місця проживання.
Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та контрабанді зброї (ч.1 ст. 263,ч.1 ст. 201 КК України) і його чекає лава підсудних.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У травні 2020 року правоохоронці вилучили у молодика нарізну вогнепальну зброю - гвинтівку із оптичним прицілом, яку він незаконно зберігав у себе в оселі.
Слідчі з'ясували, що гвинтівку він придбав у 2018 році, перебуваючи у Російській Федерації, а потім перевіз через митний кордон України до місця проживання.
Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та контрабанді зброї (ч.1 ст. 263,ч.1 ст. 201 КК України) і його чекає лава підсудних.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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