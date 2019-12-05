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Хлопець з Волині, який привіз із Росії контрабандну гвинтівку, постане перед судом

Хлопець з Волині, який привіз із Росії контрабандну гвинтівку, постане перед судом
23-річний мешканець Ковельщини постане перед судом через контрабанду й незаконне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

У травні 2020 року правоохоронці вилучили у молодика нарізну вогнепальну зброю - гвинтівку із оптичним прицілом, яку він незаконно зберігав у себе в оселі.

Слідчі з'ясували, що гвинтівку він придбав у 2018 році, перебуваючи у Російській Федерації, а потім перевіз через митний кордон України до місця проживання.

Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та контрабанді зброї (ч.1 ст. 263,ч.1 ст. 201 КК України) і його чекає лава підсудних.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: волинянин, суд, контрабанда, зброя
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