Хлопець з Волині, який привіз із Росії контрабандну гвинтівку, постане перед судом





Про це



У травні 2020 року правоохоронці вилучили у молодика нарізну вогнепальну зброю - гвинтівку із оптичним прицілом, яку він незаконно зберігав у себе в оселі.



Слідчі з'ясували, що гвинтівку він придбав у 2018 році, перебуваючи у Російській Федерації, а потім перевіз через митний кордон України до місця проживання.



Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та контрабанді зброї (ч.1 ст. 263,ч.1 ст. 201 КК України) і його чекає лава підсудних.



Головне фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річний мешканець Ковельщини постане перед судом через контрабанду й незаконне поводження зі зброєю.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.У травні 2020 року правоохоронці вилучили у молодика нарізну вогнепальну зброю - гвинтівку із оптичним прицілом, яку він незаконно зберігав у себе в оселі.Слідчі з'ясували, що гвинтівку він придбав у 2018 році, перебуваючи у Російській Федерації, а потім перевіз через митний кордон України до місця проживання.Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та контрабанді зброї (ч.1 ст. 263,ч.1 ст. 201 КК України) і його чекає лава підсудних.

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