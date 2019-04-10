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У Рожищі у поляка викрали авто

У Рожищі у поляка викрали авто
Вчора, 5 липня, ввечері до поліції звернувся 46-річний громадянин Республіки Польща, який нині проживає у місті Рожище.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Чоловік повідомив, що ключі від його автомобіля Peugeot 607 викрала невідома особа ще у суботу по обіді, а в подальшому незаконно заволоділа автотранспортним засобом.

Працівники сектору кримінальної поліції та слідчо-оперативна група Рожищенського відділу поліції спільно із патрульними поліцейськими під час проведення оперативно-розшукових заходів виявили, що викрав авто 29-річний місцевий житель, раніше судимий.

Автомобіль вилучили та повернули власнику.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Крадію загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

У Рожищі у поляка викрали авто


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Теги: Рожиці, авто, розшук
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