У Рожищі у поляка викрали авто





Про це



Чоловік повідомив, що ключі від його автомобіля Peugeot 607 викрала невідома особа ще у суботу по обіді, а в подальшому незаконно заволоділа автотранспортним засобом.



Працівники сектору кримінальної поліції та слідчо-оперативна група Рожищенського відділу поліції спільно із патрульними поліцейськими під час проведення оперативно-розшукових заходів виявили, що викрав авто 29-річний місцевий житель, раніше судимий.



Автомобіль вилучили та повернули власнику.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Крадію загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 5 липня, ввечері до поліції звернувся 46-річний громадянин Республіки Польща, який нині проживає у місті Рожище.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Чоловік повідомив, що ключі від його автомобіля Peugeot 607 викрала невідома особа ще у суботу по обіді, а в подальшому незаконно заволоділа автотранспортним засобом.Працівники сектору кримінальної поліції та слідчо-оперативна група Рожищенського відділу поліції спільно із патрульними поліцейськими під час проведення оперативно-розшукових заходів виявили, що викрав авто 29-річний місцевий житель, раніше судимий.Автомобіль вилучили та повернули власнику.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Крадію загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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