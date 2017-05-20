Дорожчі за банани: в Україні різко зросли ціни на яблука
Сьогодні, 13:16
В Україні імпортні банани неочікувано виявилися дешевшими за вітчизняні яблука.
Про це повідомляє ТСН.ua.
В Україні наразі одними з найдешевших фруктів є банани. Кілограм у середньому коштує 27 гривень. Натомість яблука цього року злетіли у ціні у два рази - до 40-50 гривень за кілограм.
Зазначають, що головна причина здорожчання яблук - це холодна весна. Вона призвела до втрат врожаю ягід і фруктів, а також затримала сезон достигання у середньому на сім-десять днів.
Сезонний фруктовий кошик загалом подорожчав. Персики в середньому коштують на 35% більше, ніж торік. Малина - на 87%, а лохина зросла в ціні на 16%.
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Про це повідомляє ТСН.ua.
В Україні наразі одними з найдешевших фруктів є банани. Кілограм у середньому коштує 27 гривень. Натомість яблука цього року злетіли у ціні у два рази - до 40-50 гривень за кілограм.
Зазначають, що головна причина здорожчання яблук - це холодна весна. Вона призвела до втрат врожаю ягід і фруктів, а також затримала сезон достигання у середньому на сім-десять днів.
Сезонний фруктовий кошик загалом подорожчав. Персики в середньому коштують на 35% більше, ніж торік. Малина - на 87%, а лохина зросла в ціні на 16%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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