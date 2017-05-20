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Дорожчі за банани: в Україні різко зросли ціни на яблука

Дорожчі за банани: в Україні різко зросли ціни на яблука
В Україні імпортні банани неочікувано виявилися дешевшими за вітчизняні яблука.

Про це повідомляє ТСН.ua.

В Україні наразі одними з найдешевших фруктів є банани. Кілограм у середньому коштує 27 гривень. Натомість яблука цього року злетіли у ціні у два рази - до 40-50 гривень за кілограм.

Зазначають, що головна причина здорожчання яблук - це холодна весна. Вона призвела до втрат врожаю ягід і фруктів, а також затримала сезон достигання у середньому на сім-десять днів.

Сезонний фруктовий кошик загалом подорожчав. Персики в середньому коштують на 35% більше, ніж торік. Малина - на 87%, а лохина зросла в ціні на 16%.


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Теги: ціни, фрукти, яблука
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