Дорожчі за банани: в Україні різко зросли ціни на яблука





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В Україні наразі одними з найдешевших фруктів є банани. Кілограм у середньому коштує 27 гривень. Натомість яблука цього року злетіли у ціні у два рази - до 40-50 гривень за кілограм.



Зазначають, що головна причина здорожчання яблук - це холодна весна. Вона призвела до втрат врожаю ягід і фруктів, а також затримала сезон достигання у середньому на сім-десять днів.



Сезонний фруктовий кошик загалом подорожчав. Персики в середньому коштують на 35% більше, ніж торік. Малина - на 87%, а лохина зросла в ціні на 16%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні імпортні банани неочікувано виявилися дешевшими за вітчизняні яблука.Про це повідомляє ТСН.ua В Україні наразі одними з найдешевших фруктів є банани. Кілограм у середньому коштує 27 гривень. Натомість яблука цього року злетіли у ціні у два рази - до 40-50 гривень за кілограм.Зазначають, що головна причина здорожчання яблук - це холодна весна. Вона призвела до втрат врожаю ягід і фруктів, а також затримала сезон достигання у середньому на сім-десять днів.Сезонний фруктовий кошик загалом подорожчав. Персики в середньому коштують на 35% більше, ніж торік. Малина - на 87%, а лохина зросла в ціні на 16%.

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