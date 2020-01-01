У Рівному зареєстрували рідкісний суперкар за 15 мільйонів гривень





Про це повідомляє сервісний центр МВС.



Вартість залізної красуні – майже 15 мільйонів. Під капотом знаходиться двигун об'ємом 6,5 літра. А саме авто розганяється до ста кілометрів за годину менше ніж за три секунди.



Зазначають, що у світі є приблизно тисяча екземплярів таких автомобілів.



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