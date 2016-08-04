У луцькому парку підсвітять скульптури Миколи Голованя

Миколи Голованя.



Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.



За його словами, окрім загального освітлення алеї, кожна скульптура матиме індивідуальну підсвітку, що по-особливому підкреслить її форми.



"До початку капремонту скульптури знаходилися в хаотичному порядку обабіч напівзруйнованої алеї. Тепер же вони будуть впорядковані, відчищені й доступні для огляду. Микола Микитович особисто бере участь в реалізації проекту", - зауважив радник мера.



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