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У луцькому парку підсвітять скульптури Миколи Голованя

У луцькому парку підсвітять скульптури Миколи Голованя
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки завершують облаштування алеї скульптур Миколи Голованя.

Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.

За його словами, окрім загального освітлення алеї, кожна скульптура матиме індивідуальну підсвітку, що по-особливому підкреслить її форми.

"До початку капремонту скульптури знаходилися в хаотичному порядку обабіч напівзруйнованої алеї. Тепер же вони будуть впорядковані, відчищені й доступні для огляду. Микола Микитович особисто бере участь в реалізації проекту", - зауважив радник мера.
У луцькому парку підсвітять скульптури Миколи Голованя
У луцькому парку підсвітять скульптури Миколи Голованя
У луцькому парку підсвітять скульптури Миколи Голованя
У луцькому парку підсвітять скульптури Миколи Голованя
У луцькому парку підсвітять скульптури Миколи Голованя

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Теги: парк, скульптури, Микола Головань
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