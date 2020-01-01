У Луцьку жінка викинула сміття та старі речі із квартири під будинок. ФОТО





Про це



Мешканка квартири № 28 винесла старі речі із помешкання та склала їх біля будинку.



За цим фактом на особу, яка здійснила засмічення території, інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП та п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька та передали на розгляд адміністративної комісії за місцем її проживання.



Порушниці загрожує штраф від 340 до 1360 грн.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ході реагування на звернення працівників ЖКП № 3 інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили засмічення території загального користування побутовим сміттям, старими меблями, одягом, матрацами та подушками біля будинку № 22 на проспекті Перемоги.Про це йдеться на сторінці муніципальної варти у facebook.Мешканка квартири № 28 винесла старі речі із помешкання та склала їх біля будинку.За цим фактом на особу, яка здійснила засмічення території, інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП та п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька та передали на розгляд адміністративної комісії за місцем її проживання.Порушниці загрожує штраф від 340 до 1360 грн.

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