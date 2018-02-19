вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині підліток захворів на гепатит, що передається через продукти і воду

На Волині підліток захворів на гепатит, що передається через продукти і воду
Цьогоріч у травні на Волині зафіксували 2 випадки гепатиту А, один із захворілих - підліток.

Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.

За 4 місяці 2020 року в Україні зареєстрували 644 випадки вірусного гепатиту А (за цей же період 2019 року – 718 випадків).

На Волині у 2019 році на гепатит А захворіло 25 людей (6 в Луцьку, по 5 в Старовижівському та Любешівському районах), у 2018 – 35 ( по 10 в Луцьку та Шацькому районі), у 2017 – 23 (7 - в Луцьку).

Цьогоріч в травні захворювання виявили у двох людей.

Лікарка-імунолог Ірина Грабовська-Микитюк розповіла, що заразитися гепатитом можна фекально-оральним шляхом, тобто коли випорожнення хворої людини потрапляють на продукти харчування, у навколишнє середовище, побутові речі.

За її словами, аби не заразитися, потрібно кип'ятити воду, ретельно мити руки, овочі та фрукти, зелень, ягоди.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гепатит, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який не чує від народження, пише дивовижні портрети та вирощує екзотичні фрукти
Сьогодні, 15:29
У Житомирі знайшли повішеним солдата-строковика
Сьогодні, 14:55
На Волині підліток захворів на гепатит, що передається через продукти і воду
Сьогодні, 14:42
У Луцьку жінка викинула сміття та старі речі із квартири під будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:20
У Рівному зареєстрували рідкісний суперкар за 15 мільйонів гривень
Сьогодні, 14:13
Схожі новини
На Волині ще одна людина захворіла на хворобу Боткіна На Волині ще одна людина захворіла на хворобу Боткіна
19 лютий, 2018, 15:49
Туалети надворі та мало умивальників: перевірили сільську школу, в якій знайшли Боткіна Туалети надворі та мало умивальників: перевірили сільську школу, в якій знайшли Боткіна
31 січень, 2018, 11:58
«Нас не стосується»: директор стоматполіклініки про гепатит «Нас не стосується»: директор стоматполіклініки про гепатит
24 січень, 2018, 11:04
У селі на Волині – загроза поширення вірусного гепатиту У селі на Волині – загроза поширення вірусного гепатиту
15 січень, 2018, 10:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині літнім майданчикам кафе та ресторанів можуть дозволити працювати до опівночі
Сьогодні, 16:02
 0
Аварія за участю патрульних у Луцьку: коментар керівника управління і версія водія
Сьогодні, 15:47
 0
В Україну суне похолодання: прогнозують зливи, град і смерчі
Сьогодні, 15:45
 0
Волинянин, який не чує від народження, пише дивовижні портрети та вирощує екзотичні фрукти
Сьогодні, 15:29
 0
У Житомирі знайшли повішеним солдата-строковика
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8