На Волині підліток захворів на гепатит, що передається через продукти і воду

Цьогоріч у травні на Волині зафіксували 2 випадки гепатиту А, один із захворілих - підліток.Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.За 4 місяці 2020 року в Україні зареєстрували 644 випадки вірусного гепатиту А (за цей же період 2019 року – 718 випадків).На Волині у 2019 році на гепатит А захворіло 25 людей (6 в Луцьку, по 5 в Старовижівському та Любешівському районах), у 2018 – 35 ( по 10 в Луцьку та Шацькому районі), у 2017 – 23 (7 - в Луцьку).Цьогоріч в травні захворювання виявили у двох людей.Лікарка-імунологрозповіла, що заразитися гепатитом можна фекально-оральним шляхом, тобто коли випорожнення хворої людини потрапляють на продукти харчування, у навколишнє середовище, побутові речі.За її словами, аби не заразитися, потрібно кип'ятити воду, ретельно мити руки, овочі та фрукти, зелень, ягоди.