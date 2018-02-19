На Волині підліток захворів на гепатит, що передається через продукти і воду
Сьогодні, 14:42
Цьогоріч у травні на Волині зафіксували 2 випадки гепатиту А, один із захворілих - підліток.
Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.
За 4 місяці 2020 року в Україні зареєстрували 644 випадки вірусного гепатиту А (за цей же період 2019 року – 718 випадків).
На Волині у 2019 році на гепатит А захворіло 25 людей (6 в Луцьку, по 5 в Старовижівському та Любешівському районах), у 2018 – 35 ( по 10 в Луцьку та Шацькому районі), у 2017 – 23 (7 - в Луцьку).
Цьогоріч в травні захворювання виявили у двох людей.
Лікарка-імунолог Ірина Грабовська-Микитюк розповіла, що заразитися гепатитом можна фекально-оральним шляхом, тобто коли випорожнення хворої людини потрапляють на продукти харчування, у навколишнє середовище, побутові речі.
За її словами, аби не заразитися, потрібно кип'ятити воду, ретельно мити руки, овочі та фрукти, зелень, ягоди.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.
За 4 місяці 2020 року в Україні зареєстрували 644 випадки вірусного гепатиту А (за цей же період 2019 року – 718 випадків).
На Волині у 2019 році на гепатит А захворіло 25 людей (6 в Луцьку, по 5 в Старовижівському та Любешівському районах), у 2018 – 35 ( по 10 в Луцьку та Шацькому районі), у 2017 – 23 (7 - в Луцьку).
Цьогоріч в травні захворювання виявили у двох людей.
Лікарка-імунолог Ірина Грабовська-Микитюк розповіла, що заразитися гепатитом можна фекально-оральним шляхом, тобто коли випорожнення хворої людини потрапляють на продукти харчування, у навколишнє середовище, побутові речі.
За її словами, аби не заразитися, потрібно кип'ятити воду, ретельно мити руки, овочі та фрукти, зелень, ягоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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