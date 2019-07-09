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У Житомирі знайшли повішеним солдата-строковика

У Житомирі знайшли повішеним солдата-строковика
У Житомирі знайшли повішеним військовослужбовця строкової служби, 2001 року народження. Підозрюють самогубство.

Про це повідомили у facebook у 95-ій окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України, яка базується у Житомирі.

Ввечері 5 липня під час вечірньої перевірки стало відомо про відсутність військовослужбовця строкової служби, 2001 року народження.

В результаті пошуку, на відчуженій території військовослужбовця знайшли повішеним. За попередньою інформацією, строковик покінчив з життям через нероздільне кохання.

Тривають слідчі дії.

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Теги: смерть, солдат
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