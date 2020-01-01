У місті на Волині біля Меморіалу Слави висадили 4 сотні багаторічних квітів, кущів та дерев. ФОТО





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Щоб різнобарв’я милувало око до самих приморозків, клумбу зробили всесезонною. Весною тут мають розпуститись півтори тисячі тюльпанів, вздовж доріжок — декоративна слива Нігра, влітку уже квітнутимуть лілейник, восени - гортензії.



Також доповнять клумбу своїми відтінками барбарис, спіреї, вічнозелений самшит.



Як зазначає міський голова Олег Кіндер: “Уже давно назріла потреба провести благоустрій та осучаснити цю територію. Приємно, що нам це вдалось зробити до Дня визволення нашого славного міста”.



“Ми прагнули разом зі спеціалістами мережі садових центрів САД+ГОРОД, які розробили проєкт, щоб клумба була красивою у різні пори року. Підбирали рослини так, що коли відцвітають одні, їх заміняють інші. Зрозуміло, що з часом, коли усе це розростеться, воно набуде більш довершеного вигляду. Сподіваюсь, ковельчанам сподобається”, - розповіла секретар міської ради Віра Федосюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 400 різноманітних багаторічних квітів, кущів, дерев цими днями висадили у Ковелі на Меморіалі Слави.Про це повідомляють у пресслужбі мерії Ковеля.Щоб різнобарв’я милувало око до самих приморозків, клумбу зробили всесезонною. Весною тут мають розпуститись півтори тисячі тюльпанів, вздовж доріжок — декоративна слива Нігра, влітку уже квітнутимуть лілейник, восени - гортензії.Також доповнять клумбу своїми відтінками барбарис, спіреї, вічнозелений самшит.Як зазначає міський голова Олег Кіндер: “Уже давно назріла потреба провести благоустрій та осучаснити цю територію. Приємно, що нам це вдалось зробити до Дня визволення нашого славного міста”.“Ми прагнули разом зі спеціалістами мережі садових центрів САД+ГОРОД, які розробили проєкт, щоб клумба була красивою у різні пори року. Підбирали рослини так, що коли відцвітають одні, їх заміняють інші. Зрозуміло, що з часом, коли усе це розростеться, воно набуде більш довершеного вигляду. Сподіваюсь, ковельчанам сподобається”, - розповіла секретар міської ради

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