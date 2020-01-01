В Україну суне похолодання: прогнозують зливи, град і смерчі
Сьогодні, 15:45
У вівторок, 7 липня, в день Івана Купала, в Україну прийде атмосферний фронт, пов’язаний із північним циклоном Verena.
Як повідомила в facebook народна синоптикиня Наталя Діденко, дощі в більшості областей України можуть переходити у сильні зливи, а під час гроз ймовірні шквали та град.
Враховуючи надзвичайні контрасти в зоні фронту, від +18 до +38 градусів, за словами синоптикині, є ймовірність смерчів.
Східна частина України у вівторок все ще належатиме сухій погоді. На Сході, Півдні та в багатьох центральних областях очікується +30+38 градусів.
На Заході суттєво похолодає - 18-23 градуси тепла. А на Півночі та на Вінниччині передбачають +24+29 градусів.
"У Києві у ніч на Івана буде сухо, тепло та зоряно, +20+22 градуси.
Дивіться, не стрибайте зависоко через вогнище і не закидайте різко віночок для візуалізації коханого.
А ось вдень у вівторок у столицю прийдуть дощі з грозами, можливі навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру. Температура повітря коливатиметься близько +29 градусів.
У середу, 8-го липня, в Києві істотно посвіжіє, стовпчики термометрів впадуть до +22 градусів", - зауважила Діденко.
Сильна спека на Півдні та Сході України послабне 9-10 липня.
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Як повідомила в facebook народна синоптикиня Наталя Діденко, дощі в більшості областей України можуть переходити у сильні зливи, а під час гроз ймовірні шквали та град.
Враховуючи надзвичайні контрасти в зоні фронту, від +18 до +38 градусів, за словами синоптикині, є ймовірність смерчів.
Східна частина України у вівторок все ще належатиме сухій погоді. На Сході, Півдні та в багатьох центральних областях очікується +30+38 градусів.
На Заході суттєво похолодає - 18-23 градуси тепла. А на Півночі та на Вінниччині передбачають +24+29 градусів.
"У Києві у ніч на Івана буде сухо, тепло та зоряно, +20+22 градуси.
Дивіться, не стрибайте зависоко через вогнище і не закидайте різко віночок для візуалізації коханого.
А ось вдень у вівторок у столицю прийдуть дощі з грозами, можливі навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру. Температура повітря коливатиметься близько +29 градусів.
У середу, 8-го липня, в Києві істотно посвіжіє, стовпчики термометрів впадуть до +22 градусів", - зауважила Діденко.
Сильна спека на Півдні та Сході України послабне 9-10 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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