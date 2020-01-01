В Україну суне похолодання: прогнозують зливи, град і смерчі

У вівторок, 7 липня, в день Івана Купала, в Україну прийде атмосферний фронт, пов’язаний із північним циклоном Verena.Як повідомила в facebook народна синоптикиня, дощі в більшості областей України можуть переходити у сильні зливи, а під час гроз ймовірні шквали та град.Враховуючи надзвичайні контрасти в зоні фронту, від +18 до +38 градусів, за словами синоптикині, є ймовірність смерчів.Східна частина України у вівторок все ще належатиме сухій погоді. На Сході, Півдні та в багатьох центральних областях очікується +30+38 градусів.На Заході суттєво похолодає - 18-23 градуси тепла. А на Півночі та на Вінниччині передбачають +24+29 градусів."У Києві у ніч на Івана буде сухо, тепло та зоряно, +20+22 градуси.Дивіться, не стрибайте зависоко через вогнище і не закидайте різко віночок для візуалізації коханого.А ось вдень у вівторок у столицю прийдуть дощі з грозами, можливі навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру. Температура повітря коливатиметься близько +29 градусів.У середу, 8-го липня, в Києві істотно посвіжіє, стовпчики термометрів впадуть до +22 градусів", - зауважила Діденко.Сильна спека на Півдні та Сході України послабне 9-10 липня.