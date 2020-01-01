вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україну суне похолодання: прогнозують зливи, град і смерчі

В Україну суне похолодання: прогнозують зливи, град і смерчі
У вівторок, 7 липня, в день Івана Купала, в Україну прийде атмосферний фронт, пов’язаний із північним циклоном Verena.

Як повідомила в facebook народна синоптикиня Наталя Діденко, дощі в більшості областей України можуть переходити у сильні зливи, а під час гроз ймовірні шквали та град.

Враховуючи надзвичайні контрасти в зоні фронту, від +18 до +38 градусів, за словами синоптикині, є ймовірність смерчів.

Східна частина України у вівторок все ще належатиме сухій погоді. На Сході, Півдні та в багатьох центральних областях очікується +30+38 градусів.

На Заході суттєво похолодає - 18-23 градуси тепла. А на Півночі та на Вінниччині передбачають +24+29 градусів.

"У Києві у ніч на Івана буде сухо, тепло та зоряно, +20+22 градуси.
Дивіться, не стрибайте зависоко через вогнище і не закидайте різко віночок для візуалізації коханого.

А ось вдень у вівторок у столицю прийдуть дощі з грозами, можливі навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру. Температура повітря коливатиметься близько +29 градусів.

У середу, 8-го липня, в Києві істотно посвіжіє, стовпчики термометрів впадуть до +22 градусів", - зауважила Діденко.

Сильна спека на Півдні та Сході України послабне 9-10 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині літнім майданчикам кафе та ресторанів можуть дозволити працювати до опівночі
Сьогодні, 16:02
Аварія за участю патрульних у Луцьку: коментар керівника управління і версія водія
Сьогодні, 15:47
В Україну суне похолодання: прогнозують зливи, град і смерчі
Сьогодні, 15:45
Волинянин, який не чує від народження, пише дивовижні портрети та вирощує екзотичні фрукти
Сьогодні, 15:29
У Житомирі знайшли повішеним солдата-строковика
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
Буде багато сонця: синоптик озвучила прогноз погоди на найближчі дні Буде багато сонця: синоптик озвучила прогноз погоди на найближчі дні
01 липень, 15:42
Дощі та +31 градус тепла: яка буде погода в Україні до кінця тижня Дощі та +31 градус тепла: яка буде погода в Україні до кінця тижня
25 червень, 12:42
Сьогодні на всій території України можливий дощ з грозами, шквалами і град Сьогодні на всій території України можливий дощ з грозами, шквалами і град
14 червень, 10:56
Повідомили, коли в Україну повернеться справжнє тепло Повідомили, коли в Україну повернеться справжнє тепло
02 червень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині літнім майданчикам кафе та ресторанів можуть дозволити працювати до опівночі
Сьогодні, 16:02
 0
Аварія за участю патрульних у Луцьку: коментар керівника управління і версія водія
Сьогодні, 15:47
 0
В Україну суне похолодання: прогнозують зливи, град і смерчі
Сьогодні, 15:45
 0
Волинянин, який не чує від народження, пише дивовижні портрети та вирощує екзотичні фрукти
Сьогодні, 15:29
 0
У Житомирі знайшли повішеним солдата-строковика
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8