На Волині літнім майданчикам кафе та ресторанів можуть дозволити працювати до опівночі





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В ході зустрічі з окремими рестораторами Волині та представниками ГО «Українська ресторанна асоціація», яку провів заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко, порушили проблемні питання діяльності закладів ресторанного типу у період карантину.



Як озвучив голова ГО «Українська ресторанна асоціація» Сергій Трахачов, введення карантину в Україні у зв’язку з COVID-19 негативно вплинуло на діяльність закладів громадського харчування, зокрема, на прибуток цих підприємств та зайнятість населення. Навіть пом’якшення карантину, у тому числі дозвіл ресторанам та кафе працювати «на виніс», а згодом – відкриття літніх кафе не дають можливості покривати всі необхідні видатки на утримання закладів та персоналу.



Відтак, Сергій Трахачов спільно з рестораторами звернулися до облдержадміністрації з проханням розглянути можливості щодо зняття додаткових обмежень для закладів громадського харчування у період карантину. Серед озвучених ними пропозицій – дозволити працювати закладам такого типу до опівночі замість 22 год як встановлено зараз. Ще одна пропозиція стосувалася дозволу працювати ресторанам на повну потужність, зокрема, відкрити внутрішні зали, а не лише літні кафе.



Представники ресторанного бізнесу мотивують такі пропозиції не лише втратою прибутку, звільненням персоналу через відсутність роботи, а й тим, що в окремих регіонах України такі обмеження уже зняті.



Вислухавши усі порушені проблемні питання та пропозиції, Олександр Троханенко озвучив своє розуміння ситуації, позаяк, насправді закриття закладів громадського харчування на період карантину спричинило зменшення надходження податкових платежів у місцеві бюджети та суттєво вплинуло на рівень добробуту волинян і їх матеріального забезпечення.



Однак, заступник голови облдержадміністрації повідомив учасникам зустрічі, що рішення про зняття додаткових обмежень приймаються на підставі рішень Державної комісії ТЕБ та НС аналогічною регіональною комісією, виходячи з показників рівня захворюваності у конкретній області.



«Позаяк ситуація на Волині із захворюваністю на COVID-19 наразі досить серйозна, мова про роботу ресторанів, барів та кафе у докарантинному режимі поки не йде, – зауважив Олександр Троханенко. – Адже як інцидентність, так і рівень зайнятості лікарняних ліжок в області значно перевищують допустимі норми, встановлені МОЗ».



Натомість, на думку посадовця, питання продовження годин роботи літніх кафе на 2 години у вечірній час можуть винести на обговорення регіональної комісії ТЕБ та НС.



Відтак, за результатами зустрічі її учасники узгодили подальший алгоритм співпраці. Представники ГО «Українська ресторанна асоціація» спільно з провідними рестораторами Волині направлять на розгляд вищезгаданої комісії свої пропозиції, яка, у свою чергу, враховуючи динаміку захворюваності в області, прийме відповідні рішення.



Слід зазначити, що представники Української ресторанної асоціації озвучили також своє бачення щодо можливостей залучення провідних волинських ресторанів до участі у проекті Президента України Володимира Зеленського «Магніти України».



Олександр Троханенко підтримав таку ідею, зазначивши, що чимало закладів ресторанного типу в області відзначаються високим рівнем сервісу та смачною кухнею, що дозволяє їм «на рівні» конкурувати з іншими провідними ресторанами держави.



Посадовець запевнив, що виконавча влада області готова всіляко підтримувати місцевий бізнес у межах своїх повноважень, однак, не порушуючи карантинних вимог, позаяк збереження життя і здоров’я волинян – пріоритетне завдання влади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській ОДА 6 липня обговорили можливість послаблення карантинних вимог для ресторанного бізнесу.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.В ході зустрічі з окремими рестораторами Волині та представниками ГО «Українська ресторанна асоціація», яку провів заступник голови облдержадміністрації, порушили проблемні питання діяльності закладів ресторанного типу у період карантину.Як озвучив голова ГО «Українська ресторанна асоціація», введення карантину в Україні у зв’язку з COVID-19 негативно вплинуло на діяльність закладів громадського харчування, зокрема, на прибуток цих підприємств та зайнятість населення. Навіть пом’якшення карантину, у тому числі дозвіл ресторанам та кафе працювати «на виніс», а згодом – відкриття літніх кафе не дають можливості покривати всі необхідні видатки на утримання закладів та персоналу.Відтак, Сергій Трахачов спільно з рестораторами звернулися до облдержадміністрації з проханням розглянути можливості щодо зняття додаткових обмежень для закладів громадського харчування у період карантину. Серед озвучених ними пропозицій – дозволити працювати закладам такого типу до опівночі замість 22 год як встановлено зараз. Ще одна пропозиція стосувалася дозволу працювати ресторанам на повну потужність, зокрема, відкрити внутрішні зали, а не лише літні кафе.Представники ресторанного бізнесу мотивують такі пропозиції не лише втратою прибутку, звільненням персоналу через відсутність роботи, а й тим, що в окремих регіонах України такі обмеження уже зняті.Вислухавши усі порушені проблемні питання та пропозиції, Олександр Троханенко озвучив своє розуміння ситуації, позаяк, насправді закриття закладів громадського харчування на період карантину спричинило зменшення надходження податкових платежів у місцеві бюджети та суттєво вплинуло на рівень добробуту волинян і їх матеріального забезпечення.Однак, заступник голови облдержадміністрації повідомив учасникам зустрічі, що рішення про зняття додаткових обмежень приймаються на підставі рішень Державної комісії ТЕБ та НС аналогічною регіональною комісією, виходячи з показників рівня захворюваності у конкретній області.«Позаяк ситуація на Волині із захворюваністю на COVID-19 наразі досить серйозна, мова про роботу ресторанів, барів та кафе у докарантинному режимі поки не йде, – зауважив Олександр Троханенко. – Адже як інцидентність, так і рівень зайнятості лікарняних ліжок в області значно перевищують допустимі норми, встановлені МОЗ».Натомість, на думку посадовця, питання продовження годин роботи літніх кафе на 2 години у вечірній час можуть винести на обговорення регіональної комісії ТЕБ та НС.Відтак, за результатами зустрічі її учасники узгодили подальший алгоритм співпраці. Представники ГО «Українська ресторанна асоціація» спільно з провідними рестораторами Волині направлять на розгляд вищезгаданої комісії свої пропозиції, яка, у свою чергу, враховуючи динаміку захворюваності в області, прийме відповідні рішення.Слід зазначити, що представники Української ресторанної асоціації озвучили також своє бачення щодо можливостей залучення провідних волинських ресторанів до участі у проекті Президента України Володимира Зеленського «Магніти України».Олександр Троханенко підтримав таку ідею, зазначивши, що чимало закладів ресторанного типу в області відзначаються високим рівнем сервісу та смачною кухнею, що дозволяє їм «на рівні» конкурувати з іншими провідними ресторанами держави.Посадовець запевнив, що виконавча влада області готова всіляко підтримувати місцевий бізнес у межах своїх повноважень, однак, не порушуючи карантинних вимог, позаяк збереження життя і здоров’я волинян – пріоритетне завдання влади.

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