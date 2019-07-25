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ТОП-200 кращих університетів України: які місця зайняли луцькі виші

ТОП-200 кращих університетів України: які місця зайняли луцькі виші
Опублікували академічний рейтинг закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2020".

Рейтин презентував Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence

При складанні цьогорічного 14-ого рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, узагальнені міжнародною Конференцією IREG, та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG.

Так, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посів 58 місце, а Луцький національний технічний університет зайняв 64 позицію у рейтингу.

До слова, у десятку вишів-лідерів України за версією “Топ-200 Україна” увійшли: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет, Харківські ЗВО — Каразінський університет, Харківська політехніка і Харківський національний університет радіоелектроніки, Львівська політехніка і Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Вінницький національний технічний університет.

ТОП-200 кращих університетів України: які місця зайняли луцькі виші
ТОП-200 кращих університетів України: які місця зайняли луцькі виші


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Теги: ТОП-200 кращих, виші, рейтинг, луцькі університети
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