Помер інфікований коронавірусом чоловік, який тривалий час боровся за життя у Боголюбах





Про це повідомляє



Хворий тривалий час був у важкому стані у лікарні в Боголюбах.



Нагадаємо, першою жертвою коронавірусної хвороби на Рожищенщині стала жінка, яка померла 22 червня.



Зауважимо, станом на ранок 6 липня в області загалом зареєстрували 2752 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 – серед дітей та 417 – серед медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби, в тому числі померли троє медичних працівників. Тож чоловік з Рожища - 70-та жертва недуги в області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі помер другий пацієнт, інфікований коронавірусом COVID-19. Серце чоловіка з Рожища перестало битися 6 липня.Про це повідомляє Район.Рожище з посиланням на власні джерела. Інформацію виданню підтвердили у Рожищенській райдержадміністрації.Хворий тривалий час був у важкому стані у лікарні в Боголюбах.Нагадаємо, першою жертвою коронавірусної хвороби на Рожищенщині стала жінка, яка померла 22 червня.Зауважимо, станом на ранок 6 липня в області загалом зареєстрували 2752 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 – серед дітей та 417 – серед медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби, в тому числі померли троє медичних працівників. Тож чоловік з Рожища - 70-та жертва недуги в області.

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