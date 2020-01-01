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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Помер інфікований коронавірусом чоловік, який тривалий час боровся за життя у Боголюбах

Помер інфікований коронавірусом чоловік, який тривалий час боровся за життя у Боголюбах
У Рожищенському районі помер другий пацієнт, інфікований коронавірусом COVID-19. Серце чоловіка з Рожища перестало битися 6 липня.

Про це повідомляє Район.Рожище з посиланням на власні джерела. Інформацію виданню підтвердили у Рожищенській райдержадміністрації.

Хворий тривалий час був у важкому стані у лікарні в Боголюбах.

Нагадаємо, першою жертвою коронавірусної хвороби на Рожищенщині стала жінка, яка померла 22 червня.

Зауважимо, станом на ранок 6 липня в області загалом зареєстрували 2752 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 – серед дітей та 417 – серед медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби, в тому числі померли троє медичних працівників. Тож чоловік з Рожища - 70-та жертва недуги в області.

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Теги: коронавірус, смерть, Рожище
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