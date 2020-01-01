«Де інфікувався, навіть не уявляємо»: донька померлого від ускладнень коронавірусу лучанина розповіла про його хворобу

Віталія Федорчука з Луцька, Оксана Володимирівна, чекала результатів ПЛР тесту. Спершу жінці говорили, що біоматеріали направили на дослідження в Німеччину, а згодом заявили, що зразки просто загубилися. 66-річний Віталій Антонович помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, у середині червня. Попри те, що в одному будинку з чоловіком проживали ще й син, невістка, донька, зять та онуки, на небезпечне захворювання обстежили лише його дружину.



Про всі деталі цього випадку журналісти видання Ірини Рудик.



– Ірино, чи підозрюєте, де батько міг інфікуватися коронавірусом?



– Чесно кажучи, де тато інфікувався, ми навіть не уявляємо. Як в країні запровадили карантин, він став працювати дистанційно. Виходив хіба що в магазин, аптеку, заплатити комунальні послуги… Спочатку ми й не підозрювали, що в нього ця хвороба. Просто була температура, яку ми на вихідних намагалися збити різними жарознижувальними препаратами. Після вихідних тато пішов до сімейного лікаря. Йому призначили загальний та розгорнутий аналіз крові, зробили рентген. Ніяких підозр не було. Сказали, що легені – чисті. Аналізи теж абсолютно нічого не показали. Проте температура на той час вже не спадала. Лікарка сказала, що, швидше за все, у батька просто ГРВІ. Прописала жарознижувальні ліки, біологічні добавки для підвищення імунітету… Я тоді, пригадую, ще дивувалася, навіщо це тату? Добавки ж ніякого ефекту не давали! Минув тиждень, в людини температура не спадає, тримається в межах 37,6 – 38,3 градуса. В п’ятницю сімейна лікарка порадила лягти в інфекційну лікарню.



– Чи був серед переліку призначених на початку хвороби аналізів тест на коронавірус?



– Ні. Тату поставили діагноз ГРВІ. Про коронавірус навіть розмови не заводили аж доти, доки він не потрапив у інфекційну лікарню. Це було в неділю ввечері, 31 травня. Спершу «швидка» завезла його в Боголюби, проте там сказали, що немає місця й відправили до Луцька. До ранку, зрозуміло, ніхто нічого тату не робив. У понеділок вже взяли аналізи, зробили рентген. Обстеження показало, що в нього – двостороння пневмонія. Тоді й зробили ПЛР тест. Проте результатів довелося чекати 10 днів! Весь тиждень я контактувала з лікарем, оскільки нас пускали хіба що завезти необхідні речі. Сказали, що всі потрібні медикаменти є на місці. Мовляв: пацієнта лікують. Що саме лікували – я не знаю, бо ж результатів тесту стільки днів не було. Знаю лише, що тату давали антибіотики і підключали на ніч дихальний апарат. Йому було дуже важко дихати, він задихався.



Після тижня лікування тата все ж перевели в Боголюби. Можливо, там звільнилося місце, не знаю причини… За три дні по тому прийшов результат ПЛР, і лікар сказав: «Пневмонія позитивна». Після цього, так розумію, батька стали лікувати по протоколу від COVID-19. Тоді ж у нього почався тромбоз, посиніли ноги. Лікар сказав, що потрібно дзвонити до судинного спеціаліста, узгоджувати з ним лікування, щоб воно проходило паралельно з лікуванням коронавірусу. Чи узгоджували медики подальше лікування, теж не знаю, але останні два дні тато на ноги не вставав взагалі, йому поставили катетера.



На 13 день лікування, у суботу зранку, батькові стало гірше. Він подзвонив нам, що йому важко дихати. Я одразу сконтактувала з лікарем, той був у відрядженні, але запевнив, що ситуацію тримає на контролі. Тато вважався важким пацієнтом, тож у разі погіршення його обіцяли перевести в реанімацію. В обід його мали перевести до реанімації, проте напередодні ввечері батько помер. Нам сказали, що причиною смерті став COVID-19, а в переліку діагнозів вказали легеневу недостатність, двосторонню пневмонію та коронавірус. Згодом нам зателефонувала сімейна лікарка й сказала, що в тата була гіпертонічна криза. Але ж навіщо на початку написали, що ГРВІ? Може, через неправильно поставлений діагноз просто згаяли час?









– Родині, як контактним особам пацієнта з коронавірусом, проводили тестування?



– Обстежували лише мою маму. Результат прийшов через тиждень. Тест показав позитивний результат. Склали перелік, хто живе в будинку, проте тестувати нас відмовилися. Сказали, що в нас немає симптомів, тож у діагностиці немає потреби. Через певний час мамі зробили повторний тест, який би показав, чи поборола вона хворобу. Біоматеріал відібрали 12 червня. Проте ми до 30 числа не могли отримати результат. Тест повинні були робити у Волинському обласному лабораторному центрі, але сімейна лікарка казала, що матеріали чомусь відправили у Німеччину, через це, начебто, й затримка. Потім виявилося, що дослідження таки робили в Луцьку, але його результати просто загубили. Після дзвінків у всі інстанції, залишення скарг – тест таки знайшли. Коли мама отримала перший позитивний ПЛР тест, жодного лікування їй не призначили.



– Як ви хоронили батька?



– Тата хоронив його брат, який не проживає з нами. Ми всі тоді були на самоізоляції. Тіло упакували в целофановий пакет, з найближчих родичів були присутніми лише четверо людей. 15 червня ми похоронили тата, а 16 дзвонить сімейна лікарка і каже, що будуть робити ПЛР всім іншим членам нашої родини. Хоча від тоді, як мамі робили перший тест, минуло 13 днів. Я ж своєю чергу звернулася до сімейного лікаря дітей, аби їх також перевірили на коронавірус. Дітям тест таки зробили. А нам в результаті сказали, що з кимось порадилася, і вирішили, що, оскільки маємо безсимптомний перебіг хвороби, ПЛР не робитимуть. Мовляв, є люди, кому цей тест важливіший. Порадила побути 14 днів на самоізоляції. Результати тестування дітей були негативними. Після цього власним коштом ми зробили ІФА-тести всім дорослим членам нашої родини. Результат показав, що антитіла до коронавірусу в нашому організмі наявні, ми вже перехворіли.



Додам, що на повторному ПЛР мами зазначено, що результат був готовий за два дні після того, як відібрали зразки. Чому так довго не оголошували результат і не віддавали на руки – не відомо.







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Начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін каже, що головний санітарний лікар Волині постановив, аби ПЛР тести на коронавірус робили лише тим контактним особам, у кого є виражені симптоми захворювання. Саме цим документом керуються фахівці при відборі біоматеріалів. Інших тестують ІФА методом за кошти самих пацієнтів. Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G – то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання.



Що ж стосується втрачених результатів ПЛР тесту Оксани Федорчук, головний медик Луцька запевнив, що наразі триває внутрішнє розслідування і встановлюють всі обставини. За результатами перевірки прийматимуть рішення щодо покарання винних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тривалий час дружина покійногоз Луцька,, чекала результатів ПЛР тесту. Спершу жінці говорили, що біоматеріали направили на дослідження в Німеччину, а згодом заявили, що зразки просто загубилися. 66-річний Віталій Антонович помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, у середині червня. Попри те, що в одному будинку з чоловіком проживали ще й син, невістка, донька, зять та онуки, на небезпечне захворювання обстежили лише його дружину.Про всі деталі цього випадку журналісти видання «Район.Медицина» розпитали в доньки покійного лучанина– Чесно кажучи, де тато інфікувався, ми навіть не уявляємо. Як в країні запровадили карантин, він став працювати дистанційно. Виходив хіба що в магазин, аптеку, заплатити комунальні послуги… Спочатку ми й не підозрювали, що в нього ця хвороба. Просто була температура, яку ми на вихідних намагалися збити різними жарознижувальними препаратами. Після вихідних тато пішов до сімейного лікаря. Йому призначили загальний та розгорнутий аналіз крові, зробили рентген. Ніяких підозр не було. Сказали, що легені – чисті. Аналізи теж абсолютно нічого не показали. Проте температура на той час вже не спадала. Лікарка сказала, що, швидше за все, у батька просто ГРВІ. Прописала жарознижувальні ліки, біологічні добавки для підвищення імунітету… Я тоді, пригадую, ще дивувалася, навіщо це тату? Добавки ж ніякого ефекту не давали! Минув тиждень, в людини температура не спадає, тримається в межах 37,6 – 38,3 градуса. В п’ятницю сімейна лікарка порадила лягти в інфекційну лікарню.– Ні. Тату поставили діагноз ГРВІ. Про коронавірус навіть розмови не заводили аж доти, доки він не потрапив у інфекційну лікарню. Це було в неділю ввечері, 31 травня. Спершу «швидка» завезла його в Боголюби, проте там сказали, що немає місця й відправили до Луцька. До ранку, зрозуміло, ніхто нічого тату не робив. У понеділок вже взяли аналізи, зробили рентген. Обстеження показало, що в нього – двостороння пневмонія. Тоді й зробили ПЛР тест. Проте результатів довелося чекати 10 днів! Весь тиждень я контактувала з лікарем, оскільки нас пускали хіба що завезти необхідні речі. Сказали, що всі потрібні медикаменти є на місці. Мовляв: пацієнта лікують. Що саме лікували – я не знаю, бо ж результатів тесту стільки днів не було. Знаю лише, що тату давали антибіотики і підключали на ніч дихальний апарат. Йому було дуже важко дихати, він задихався.Після тижня лікування тата все ж перевели в Боголюби. Можливо, там звільнилося місце, не знаю причини… За три дні по тому прийшов результат ПЛР, і лікар сказав: «Пневмонія позитивна». Після цього, так розумію, батька стали лікувати по протоколу від COVID-19. Тоді ж у нього почався тромбоз, посиніли ноги. Лікар сказав, що потрібно дзвонити до судинного спеціаліста, узгоджувати з ним лікування, щоб воно проходило паралельно з лікуванням коронавірусу. Чи узгоджували медики подальше лікування, теж не знаю, але останні два дні тато на ноги не вставав взагалі, йому поставили катетера.На 13 день лікування, у суботу зранку, батькові стало гірше. Він подзвонив нам, що йому важко дихати. Я одразу сконтактувала з лікарем, той був у відрядженні, але запевнив, що ситуацію тримає на контролі. Тато вважався важким пацієнтом, тож у разі погіршення його обіцяли перевести в реанімацію. В обід його мали перевести до реанімації, проте напередодні ввечері батько помер. Нам сказали, що причиною смерті став COVID-19, а в переліку діагнозів вказали легеневу недостатність, двосторонню пневмонію та коронавірус. Згодом нам зателефонувала сімейна лікарка й сказала, що в тата була гіпертонічна криза. Але ж навіщо на початку написали, що ГРВІ? Може, через неправильно поставлений діагноз просто згаяли час?– Обстежували лише мою маму. Результат прийшов через тиждень. Тест показав позитивний результат. Склали перелік, хто живе в будинку, проте тестувати нас відмовилися. Сказали, що в нас немає симптомів, тож у діагностиці немає потреби. Через певний час мамі зробили повторний тест, який би показав, чи поборола вона хворобу. Біоматеріал відібрали 12 червня. Проте ми до 30 числа не могли отримати результат. Тест повинні були робити у Волинському обласному лабораторному центрі, але сімейна лікарка казала, що матеріали чомусь відправили у Німеччину, через це, начебто, й затримка. Потім виявилося, що дослідження таки робили в Луцьку, але його результати просто загубили. Після дзвінків у всі інстанції, залишення скарг – тест таки знайшли. Коли мама отримала перший позитивний ПЛР тест, жодного лікування їй не призначили.– Тата хоронив його брат, який не проживає з нами. Ми всі тоді були на самоізоляції. Тіло упакували в целофановий пакет, з найближчих родичів були присутніми лише четверо людей. 15 червня ми похоронили тата, а 16 дзвонить сімейна лікарка і каже, що будуть робити ПЛР всім іншим членам нашої родини. Хоча від тоді, як мамі робили перший тест, минуло 13 днів. Я ж своєю чергу звернулася до сімейного лікаря дітей, аби їх також перевірили на коронавірус. Дітям тест таки зробили. А нам в результаті сказали, що з кимось порадилася, і вирішили, що, оскільки маємо безсимптомний перебіг хвороби, ПЛР не робитимуть. Мовляв, є люди, кому цей тест важливіший. Порадила побути 14 днів на самоізоляції. Результати тестування дітей були негативними. Після цього власним коштом ми зробили ІФА-тести всім дорослим членам нашої родини. Результат показав, що антитіла до коронавірусу в нашому організмі наявні, ми вже перехворіли.Додам, що на повторному ПЛР мами зазначено, що результат був готовий за два дні після того, як відібрали зразки. Чому так довго не оголошували результат і не віддавали на руки – не відомо.***Начальник управління охорони здоров’я Луцької міської радикаже, що головний санітарний лікар Волині постановив, аби ПЛР тести на коронавірус робили лише тим контактним особам, у кого є виражені симптоми захворювання. Саме цим документом керуються фахівці при відборі біоматеріалів. Інших тестують ІФА методом за кошти самих пацієнтів. Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G – то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання.Що ж стосується втрачених результатів ПЛР тесту Оксани Федорчук, головний медик Луцька запевнив, що наразі триває внутрішнє розслідування і встановлюють всі обставини. За результатами перевірки прийматимуть рішення щодо покарання винних.

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