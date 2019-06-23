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Книги в холодильниках: як працює єдина на Волині бібліотека просто неба. ВІДЕО

Книги в холодильниках: як працює єдина на Волині бібліотека просто неба. ВІДЕО
Незвичну книгозбірню у селі Сирники Луцького району відкрили торік. Нині в холодильниках назбирали вже понад 300 книжок.

Про це розповіла Суспільному ініціаторка проєкту Оксана Глушко.

Минулого літа місцеві жителі облаштували бібліотеку на свіжому повітрі: замість книжкових полиць встановили холодильники. Почитати пропонують у ретроавто.

Книги до холодильників приносять місцеві жителі. Видань постійно більшає.

"Будь-хто може принести, поставити і ми їм за це будемо вдячні, єдине, що просимо, щоб ці книжки були підписані", - каже Оксана Глушко.

Нещодавно хтось пошкодив раритетне авто, в якому читали діти. Невідомі вибили вікна та поламали крісла.

«Треба тепер шукати волонтерів, меценатів, хто це все буде поновлювати», - розповідає бібліотекарка.

До правоохоронців, каже жінка, ще не зверталися. Говорить, що сподівається на свідомість місцевих жителів.
Книги в холодильниках: як працює єдина на Волині бібліотека просто неба. ВІДЕО




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Теги: Сирники, креативна бібліотека, просто неба
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