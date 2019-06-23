Книги в холодильниках: як працює єдина на Волині бібліотека просто неба. ВІДЕО
Сьогодні, 18:30
Незвичну книгозбірню у селі Сирники Луцького району відкрили торік. Нині в холодильниках назбирали вже понад 300 книжок.
Про це розповіла Суспільному ініціаторка проєкту Оксана Глушко.
Минулого літа місцеві жителі облаштували бібліотеку на свіжому повітрі: замість книжкових полиць встановили холодильники. Почитати пропонують у ретроавто.
Книги до холодильників приносять місцеві жителі. Видань постійно більшає.
"Будь-хто може принести, поставити і ми їм за це будемо вдячні, єдине, що просимо, щоб ці книжки були підписані", - каже Оксана Глушко.
Нещодавно хтось пошкодив раритетне авто, в якому читали діти. Невідомі вибили вікна та поламали крісла.
«Треба тепер шукати волонтерів, меценатів, хто це все буде поновлювати», - розповідає бібліотекарка.
До правоохоронців, каже жінка, ще не зверталися. Говорить, що сподівається на свідомість місцевих жителів.
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Про це розповіла Суспільному ініціаторка проєкту Оксана Глушко.
Минулого літа місцеві жителі облаштували бібліотеку на свіжому повітрі: замість книжкових полиць встановили холодильники. Почитати пропонують у ретроавто.
Книги до холодильників приносять місцеві жителі. Видань постійно більшає.
"Будь-хто може принести, поставити і ми їм за це будемо вдячні, єдине, що просимо, щоб ці книжки були підписані", - каже Оксана Глушко.
Нещодавно хтось пошкодив раритетне авто, в якому читали діти. Невідомі вибили вікна та поламали крісла.
«Треба тепер шукати волонтерів, меценатів, хто це все буде поновлювати», - розповідає бібліотекарка.
До правоохоронців, каже жінка, ще не зверталися. Говорить, що сподівається на свідомість місцевих жителів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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