Книги в холодильниках: як працює єдина на Волині бібліотека просто неба. ВІДЕО





Про це розповіла Оксана Глушко.



Минулого літа місцеві жителі



Книги до холодильників приносять місцеві жителі. Видань постійно більшає.



"Будь-хто може принести, поставити і ми їм за це будемо вдячні, єдине, що просимо, щоб ці книжки були підписані", - каже Оксана Глушко.



Нещодавно хтось пошкодив раритетне авто, в якому читали діти. Невідомі вибили вікна та поламали крісла.



«Треба тепер шукати волонтерів, меценатів, хто це все буде поновлювати», - розповідає бібліотекарка.



До правоохоронців, каже жінка, ще не зверталися. Говорить, що сподівається на свідомість місцевих жителів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незвичну книгозбірню у селі Сирники Луцького району відкрили торік. Нині в холодильниках назбирали вже понад 300 книжок.Про це розповіла Суспільному ініціаторка проєктуМинулого літа місцеві жителі облаштували бібліотеку на свіжому повітрі : замість книжкових полиць встановили холодильники. Почитати пропонують у ретроавто.Книги до холодильників приносять місцеві жителі. Видань постійно більшає."Будь-хто може принести, поставити і ми їм за це будемо вдячні, єдине, що просимо, щоб ці книжки були підписані", - каже Оксана Глушко.Нещодавно хтось пошкодив раритетне авто, в якому читали діти. Невідомі вибили вікна та поламали крісла.«Треба тепер шукати волонтерів, меценатів, хто це все буде поновлювати», - розповідає бібліотекарка.До правоохоронців, каже жінка, ще не зверталися. Говорить, що сподівається на свідомість місцевих жителів.

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