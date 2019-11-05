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На Теремнівських ставках спіймали двох автохамів, які припаркувалися на траві. ФОТО

На Теремнівських ставках спіймали двох автохамів, які припаркувалися на траві. ФОТО
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міськради зафіксували порушення благоустрою на території Теремнівських ставків. Йдеться про розміщення транспортних засобів на тротуарах, пішохідних доріжках, зелених насадженнях та газонах.

Про це повідомляють на сторінці департаменту муніуипальної варти у facebook.

Під час рейду інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста виявили двох автохамів, котрі розмістили транспортні засоби на зелених насадженнях на Теремнівських ставках, за що й отримали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП.

На порушників чекає штраф від 340 до 1360 грн.

На Теремнівських ставках спіймали двох автохамів, які припаркувалися на траві. ФОТО
На Теремнівських ставках спіймали двох автохамів, які припаркувалися на траві. ФОТО

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Теги: Теремнівськи ставки, автохами
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