Лікарня у Луцьку, де діти долають рак, отримала нове медобладнання





Про це



Нагадаємо, у грудні відбувалася Юля Панасюк. Виручені кошти з цього заходу спрямували Благодійному фонду «СТОПРАК» для подальшого використання їх на потреби маленьких пацієнтів Онкогематологічного центру.



Також значну частину коштів на покупку інфузомата передала Олександра Забіяка.



"Дякуємо! Без цієї суми нам би довелося суттєво відтермінувати придбання вкрай потрібного обладнання! Дякуємо кожному, хто перерахував на наш рахунок хоч одну гривню. Це робило нашу ціль ближчою", - йдеться у повідомленні.



Зазначимо, раніше такий інфузомат для Онкогематологічного центру придбала відомий косметолог Оксана Коротка.



Тепер єдине на Волині місце, де лікують онкохворих дітей, потребує ще щонайменше трьох інфузоматів.



Зауважимо, що інфузомати – це спеціальне обладнання, яке забезпечує високоточне дозування ліків і їх рівномірне потрапляння в організм дитини протягом тривалого часу. Прилад дозволяє лікарю задавати програму і регулювати швидкість введення необхідної дози препарату завдяки спеціальній вбудованій електронній системі. Крім того, використання інфузоматів рятує від розвитку побічних реакцій і ускладнень, що є дуже важливим фактором у лікуванні онкологічних захворювань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Онкогематологічному центрі Волинської обласної дитячої лікарні - новий інфузомат. Ціна приладу - 70 126 гривень. Придбали і передали також 50 систем для інфузомата (6700 гривень).Про це повідомляють на сторінці Благодійного фонду "Стопрак".Нагадаємо, у грудні відбувалася акція «Різдвяний пряник» , яку влаштувала луцька волонтеркаВиручені кошти з цього заходу спрямували Благодійному фонду «СТОПРАК» для подальшого використання їх на потреби маленьких пацієнтів Онкогематологічного центру.Також значну частину коштів на покупку інфузомата передала"Дякуємо! Без цієї суми нам би довелося суттєво відтермінувати придбання вкрай потрібного обладнання! Дякуємо кожному, хто перерахував на наш рахунок хоч одну гривню. Це робило нашу ціль ближчою", - йдеться у повідомленні.Зазначимо, раніше такий інфузомат для Онкогематологічного центру придбала відомий косметологТепер єдине на Волині місце, де лікують онкохворих дітей, потребує ще щонайменше трьох інфузоматів.Зауважимо, що інфузомати – це спеціальне обладнання, яке забезпечує високоточне дозування ліків і їх рівномірне потрапляння в організм дитини протягом тривалого часу. Прилад дозволяє лікарю задавати програму і регулювати швидкість введення необхідної дози препарату завдяки спеціальній вбудованій електронній системі. Крім того, використання інфузоматів рятує від розвитку побічних реакцій і ускладнень, що є дуже важливим фактором у лікуванні онкологічних захворювань.

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