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Яка буде погода у Луцьку та Волинській області на Івана Купала, 7 липня

Яка буде погода у Луцьку та Волинській області на Івана Купала, 7 липня
У Волинській області на свято Івана Купала очікується мінлива хмарність. Вночі значний дощ, вдень дощ, гроза. Вдень подекуди град.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19º тепла, вдень 17-22º тепла.

У Луцьку завтра, 7 липня, прогнозують також мінливу хмарність. Вночі значний дощ, вдень дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18º тепла, вдень 18-20º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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