Яка буде погода у Луцьку та Волинській області на Івана Купала, 7 липня
Сьогодні, 20:02
У Волинській області на свято Івана Купала очікується мінлива хмарність. Вночі значний дощ, вдень дощ, гроза. Вдень подекуди град.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19º тепла, вдень 17-22º тепла.
У Луцьку завтра, 7 липня, прогнозують також мінливу хмарність. Вночі значний дощ, вдень дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18º тепла, вдень 18-20º тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19º тепла, вдень 17-22º тепла.
У Луцьку завтра, 7 липня, прогнозують також мінливу хмарність. Вночі значний дощ, вдень дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18º тепла, вдень 18-20º тепла.
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