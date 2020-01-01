Яка буде погода у Луцьку та Волинській області на Івана Купала, 7 липня





Про це



Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19º тепла, вдень 17-22º тепла.



У Луцьку завтра, 7 липня, прогнозують також мінливу хмарність. Вночі значний дощ, вдень дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18º тепла, вдень 18-20º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області на свято Івана Купала очікується мінлива хмарність. Вночі значний дощ, вдень дощ, гроза. Вдень подекуди град.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19º тепла, вдень 17-22º тепла.У Луцьку завтра, 7 липня, прогнозують також мінливу хмарність. Вночі значний дощ, вдень дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18º тепла, вдень 18-20º тепла.

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