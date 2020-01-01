Волинські гітаристи вибороли гран-прі міжнародного фестивалю. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Рожищенського будинку дитячої творчості

у фейсбуці.



Володарями високих нагород стали гітаристи із ансамблю "Ad libitum"» під керівництвом Ірини Сіробаби. Юні музиканти показали блискучі результати у Міжнародному дистанційному фестивалі-конкурсі мистецтв «Zirkafest w Polsce».



"Цей здобуток є не першим Гран Прі у доробку вихованців Ірини Степанівни. Але до таких нагород неможливо звикнути. Вони лише підкреслюють цілеспрямованість, злагодженість і бійцівський настрой юних рожищан у прагненні до перемоги у різноманітних змаганнях з виконавської майстерності", - йдеться у дописі.





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