Волинські гітаристи вибороли гран-прі міжнародного фестивалю. ФОТО
Сьогодні, 02:15
Вихованці Рожищенського будинку дитячої творчості завоювали гран-прі міжнародного фестивалю.
Про це йдеться на сторінці Рожищенського будинку дитячої творчості
у фейсбуці.
Володарями високих нагород стали гітаристи із ансамблю "Ad libitum"» під керівництвом Ірини Сіробаби. Юні музиканти показали блискучі результати у Міжнародному дистанційному фестивалі-конкурсі мистецтв «Zirkafest w Polsce».
"Цей здобуток є не першим Гран Прі у доробку вихованців Ірини Степанівни. Але до таких нагород неможливо звикнути. Вони лише підкреслюють цілеспрямованість, злагодженість і бійцівський настрой юних рожищан у прагненні до перемоги у різноманітних змаганнях з виконавської майстерності", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Рожищенського будинку дитячої творчості
у фейсбуці.
Володарями високих нагород стали гітаристи із ансамблю "Ad libitum"» під керівництвом Ірини Сіробаби. Юні музиканти показали блискучі результати у Міжнародному дистанційному фестивалі-конкурсі мистецтв «Zirkafest w Polsce».
"Цей здобуток є не першим Гран Прі у доробку вихованців Ірини Степанівни. Але до таких нагород неможливо звикнути. Вони лише підкреслюють цілеспрямованість, злагодженість і бійцівський настрой юних рожищан у прагненні до перемоги у різноманітних змаганнях з виконавської майстерності", - йдеться у дописі.
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