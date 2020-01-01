вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вперше цьогоріч: на Волині відбудуться офіційні спортивні змагання. ПРОГРАМА

Вперше цьогоріч: на Волині відбудуться офіційні спортивні змагання. ПРОГРАМА
На Волині відбудуться перші у 2020-му році офіційні спортивні змагання.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області.

Відтак, перші на Волині офіційні спортивні змагання - чемпіонат Луцька з легкої атлетики серед дорослих та юнаків відбудуться 11-12 липня.

Стартує відкритий чемпіонат Луцька у новому метальному центрі ЛНТУ, а 12 липня, вранці і увечері на стадіоні "Авангард" відбудуться змагання з бігових видів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ФЛАВО, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рідні розшукують чоловіка, який зник у Луцьку
Сьогодні, 23:34
У волинському місті медики «швидкої» не отримують доплат за виїзди до хворих на COVID-19
Сьогодні, 22:59
Вперше цьогоріч: на Волині відбудуться офіційні спортивні змагання. ПРОГРАМА
Сьогодні, 22:21
Тріщить по швах: на Волині може завалитися житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 21:53
Як українцям змінити виборчу адресу онлайн
Сьогодні, 21:17
Схожі новини
Луцька екологиня запевнила, що «Біопек» не є причиною смороду в місті Луцька екологиня запевнила, що «Біопек» не є причиною смороду в місті
05 липень, 11:11
У Луцьку з'явився перший в Україні сертифікований «метальний» центр. ФОТО У Луцьку з'явився перший в Україні сертифікований «метальний» центр. ФОТО
03 липень, 04:13
3 липня на Волині: гортаючи календар 3 липня на Волині: гортаючи календар
03 липень, 00:00
У Луцьку на Стиру встановили пристрій, який захищатиме рибу. ФОТО У Луцьку на Стиру встановили пристрій, який захищатиме рибу. ФОТО
02 липень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рідні розшукують чоловіка, який зник у Луцьку
Сьогодні, 23:34
 0
У волинському місті медики «швидкої» не отримують доплат за виїзди до хворих на COVID-19
Сьогодні, 22:59
 0
Вперше цьогоріч: на Волині відбудуться офіційні спортивні змагання. ПРОГРАМА
Сьогодні, 22:21
 0
Тріщить по швах: на Волині може завалитися житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 21:53
 0
Як українцям змінити виборчу адресу онлайн
Сьогодні, 21:17
 0
Медіа
відео
1/8