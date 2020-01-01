Вперше цьогоріч: на Волині відбудуться офіційні спортивні змагання. ПРОГРАМА
Сьогодні, 22:21
На Волині відбудуться перші у 2020-му році офіційні спортивні змагання.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області.
Відтак, перші на Волині офіційні спортивні змагання - чемпіонат Луцька з легкої атлетики серед дорослих та юнаків відбудуться 11-12 липня.
Стартує відкритий чемпіонат Луцька у новому метальному центрі ЛНТУ, а 12 липня, вранці і увечері на стадіоні "Авангард" відбудуться змагання з бігових видів.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області.
Відтак, перші на Волині офіційні спортивні змагання - чемпіонат Луцька з легкої атлетики серед дорослих та юнаків відбудуться 11-12 липня.
Стартує відкритий чемпіонат Луцька у новому метальному центрі ЛНТУ, а 12 липня, вранці і увечері на стадіоні "Авангард" відбудуться змагання з бігових видів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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