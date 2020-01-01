Вперше цьогоріч: на Волині відбудуться офіційні спортивні змагання. ПРОГРАМА





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області.



Відтак, перші на Волині офіційні спортивні змагання - чемпіонат Луцька з легкої атлетики серед дорослих та юнаків відбудуться 11-12 липня.



Стартує відкритий чемпіонат Луцька у новому метальному центрі ЛНТУ, а 12 липня, вранці і увечері на стадіоні "Авангард" відбудуться змагання з бігових видів.





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