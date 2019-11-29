На Чернігівщині неповнолітні побили наглядача і намагалися втекти із СІЗО





Двоє неповнолітніх в'язнів напали на співробітника СІЗО і побили його, а потім відібрали ключі. Про це повідомляє



За даними слідства, під час конвоювання по режимній території установи двоє неповнолітніх ув'язнених, які перебувають під вартою за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, напали на співробітника СІЗО, побили його, заволоділи ключем і намагалися втекти. Їх вдалося зупинити.



У ОГП відзначають, що спроба втечі стала можливою через відсутність належного контролю за встановленим режимом, умовами утримання й охороною ув'язнених.



Уповноваженим посадовим і службовим особам слідчого ізолятора було відомо, що один з неповнолітніх відноситься до групи ризику як схильний до втеч. Однак ця інформація ними ігнорувалася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернігівському слідчому ізоляторі неповнолітні влаштували втечу із застосуванням насильства по відношенню до працівників установи.Двоє неповнолітніх в'язнів напали на співробітника СІЗО і побили його, а потім відібрали ключі. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на Офіс генерального прокурора.За даними слідства, під час конвоювання по режимній території установи двоє неповнолітніх ув'язнених, які перебувають під вартою за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, напали на співробітника СІЗО, побили його, заволоділи ключем і намагалися втекти. Їх вдалося зупинити.У ОГП відзначають, що спроба втечі стала можливою через відсутність належного контролю за встановленим режимом, умовами утримання й охороною ув'язнених.Уповноваженим посадовим і службовим особам слідчого ізолятора було відомо, що один з неповнолітніх відноситься до групи ризику як схильний до втеч. Однак ця інформація ними ігнорувалася.

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