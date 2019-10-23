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У волинському місті медики «швидкої» не отримують доплат за виїзди до хворих на COVID-19

У волинському місті медики «швидкої» не отримують доплат за виїзди до хворих на COVID-19
У Нововолинську лікарі «швидкої допомоги», які їздять на виклики у тому числі до хворих на Covid-19, не отримують жодних доплат.

Про це для nvip розповіла фельдшер медицини катастроф Леся Артюх.

«Так вони роблять якісь доплати працівникам інфекційного і реанімаційного відділення міської лікарні, але нам вони абсолютно нічого не дали. Наше КП (комунальне підприємство «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», - ред.) почало доплачувати: вираховується кількість хворих, тобто після того, як вірус підтвердився, піднімають карту виїзду і вираховують час контакту з хворим. І за ці години нам роблять доплату… До наших медкерівників претензій нема», - розповіла медик.

За її словами, виклик в середньому триває близько 40 хв. Якщо відомо, що у хворого підозра на коронавірус, то медик йде до нього у захисному костюмі та з іншим ящиком для виклику. Однак після кожного візиту до хворих, навіть не «ковідних» все обробляється дезінфікуючими засобами.

«Нас обурило, бо в інтернеті пишуть, що міська рада виділила більше 2 мільйонів собі на премії! Тут спрацьовує людський фактор. Ну як це так? Вони що такі контакні сильно?», - зауважила Леся Артюх.

Нагадаємо, що з січня по травень, включаючи період карантину, чиновники Нововолинської міської ради отримали премій на загальну суму 2,1 мільйона гривень. Це в період призупинення діяльності підприємств, бізнесу і в результаті недоотримання бюджетних надходжень. Лише у квітні до міської казни не надійшло близько 5 мільйонів гривень. Зате виплата премій тривала.

«Викликів збільшилось, працівників стало менше, наші теж хворюють… Має бути 4-5 бригад, а працівників не вистачає. Просто стоїть машина і нема кому в неї сісти. Ми їздимо взагалі по одному», - розповіла фельдшерка.

До слова, заробітна плата фельдшера вищої категорії із майже 20-річним стажем роботи – 3900 гривень.

Саме на медиків у період пандемії лягла велика відповідальність за здоров'я та життя пацієнтів, але, на жаль, у мерії Нововолинська – інші турботи, передовсім – як преміювати себе.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, медицина
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