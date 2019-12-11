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Рідні розшукують чоловіка, який зник у Луцьку

Рідні розшукують чоловіка, який зник у Луцьку
В обласному центрі Волині розшукують чоловіка, який вийшов з дому і зник.

Про це у одній зі спільнот у фейсбуці написала Людмила Мороз-Гамалійчук.

«Можливо хтось бачив в Луцьку цього чоловіка, відгукніться. Вийшов із дому і пропав, розшукуємо!!!» – йдеться у дописі жінки.

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Теги: Луцьк, зникнення, розшук
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