Рідні розшукують чоловіка, який зник у Луцьку
Сьогодні, 23:34
В обласному центрі Волині розшукують чоловіка, який вийшов з дому і зник.
Про це у одній зі спільнот у фейсбуці написала Людмила Мороз-Гамалійчук.
«Можливо хтось бачив в Луцьку цього чоловіка, відгукніться. Вийшов із дому і пропав, розшукуємо!!!» – йдеться у дописі жінки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у одній зі спільнот у фейсбуці написала Людмила Мороз-Гамалійчук.
«Можливо хтось бачив в Луцьку цього чоловіка, відгукніться. Вийшов із дому і пропав, розшукуємо!!!» – йдеться у дописі жінки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рідні розшукують чоловіка, який зник у Луцьку
Сьогодні, 23:34
У волинському місті медики «швидкої» не отримують доплат за виїзди до хворих на COVID-19
Сьогодні, 22:59
Як українцям змінити виборчу адресу онлайн
Сьогодні, 21:17