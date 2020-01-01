В річці Стир освятять воду





Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.



7 липня, о 11:00 відбудеться освячення води на берегах Стира.



Богослужіння відбудеться з нагоди Різдва чесного славного пророка, предтечі та хрестителя Господнього Йоана.



Освячуватимуть воду з обох берегів: на пляжі Центрального парку імені Лесі Українки та з боку села Рованці.

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