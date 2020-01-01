В річці Стир освятять воду
Сьогодні, 05:19
У Луцьку в річці Стир відбудеться освячення води.
Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
7 липня, о 11:00 відбудеться освячення води на берегах Стира.
Богослужіння відбудеться з нагоди Різдва чесного славного пророка, предтечі та хрестителя Господнього Йоана.
Освячуватимуть воду з обох берегів: на пляжі Центрального парку імені Лесі Українки та з боку села Рованці.
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Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
7 липня, о 11:00 відбудеться освячення води на берегах Стира.
Богослужіння відбудеться з нагоди Різдва чесного славного пророка, предтечі та хрестителя Господнього Йоана.
Освячуватимуть воду з обох берегів: на пляжі Центрального парку імені Лесі Українки та з боку села Рованці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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