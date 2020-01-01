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Луцький блогер-першокласник готує, тренується та пропагує навчання. ВІДЕО

Луцький блогер-першокласник готує, тренується та пропагує навчання. ВІДЕО
Першокласник КЗ "ЛНВК ЗОШ №22 - ліцей" міста Луцьк Тадей Третяк вирішив стати блогером, щоб пропагувати правильні цінності серед своїх ровесників.

Про це розповіла його мала Оксана Третяк.

Нагадаємо, маленький лучанин вразив усіх виконанням домашнього завдання під час карантину, знявши відео кліп про Україну,

Наразі хлопчик продовжує дивувати користувачів. Незважаючи на свій юний вік (хлопчику всього 6 років, - прим.авт), він вже хоче разом з мамою нести правильні цінності підростаючому поколінню.

Після несподіваної популярності із читанням вірша, друзі та вчителі порадили батькам Тадея вести блог серед ровесників.

Зараз Тадей має свій канал в You Tube та веде сторінку в Instagram, звісно, що йому допомагають рідні. Хлопчик на своєму каналі та в Instagram, вже виклав цикл відео з 7 частин, у якому він пропонує дітям та батькам провести тиждень на карантині весело та корисно.

В своїх відео Тадей гуляє гарними місцями міста Луцька, пече печиво, допомагає потребуючим, тренує тіло та закликає правильно харчуватися, розповідає цікаві факти про природу та тварин та нагадує усім, що потрібно не забувати і про навчання на канікулах.



Переглянути всі відео можна на You tube-каналі юного блогера.

та сторінку в Instagram можна за посиланнями.
Тадей обіцяє, що буде круто. Усіх підписників чекає багато сюрпризів.

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Теги: Луцьк
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