Луцький блогер-першокласник готує, тренується та пропагує навчання. ВІДЕО





Про це розповіла його мала Оксана Третяк.



Нагадаємо, маленький лучанин вразив усіх виконанням домашнього завдання під час карантину, знявши відео кліп про Україну,



Наразі хлопчик продовжує дивувати користувачів. Незважаючи на свій юний вік (хлопчику всього 6 років, - прим.авт), він вже хоче разом з мамою нести правильні цінності підростаючому поколінню.



Після несподіваної популярності



Зараз Тадей має свій канал в You Tube та веде сторінку в Instagram, звісно, що йому допомагають рідні. Хлопчик на своєму каналі та в Instagram, вже виклав цикл відео з 7 частин, у якому він пропонує дітям та батькам провести тиждень на карантині весело та корисно.



В своїх відео Тадей гуляє гарними місцями міста Луцька, пече печиво, допомагає потребуючим, тренує тіло та закликає правильно харчуватися, розповідає цікаві факти про природу та тварин та нагадує усім, що потрібно не забувати і про навчання на канікулах.







Переглянути всі відео можна на



та сторінку в Instagram можна за посиланнями.

Тадей обіцяє, що буде круто. Усіх підписників чекає багато сюрпризів.

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