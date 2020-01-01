Двоє волинян стали володарями «чорного поясу». ФОТО

На Волині стало більше майстрів «чорного поясу» з рукопашного бою.З 2 по 4 липня в Києві відбувався щорічний атестаційний іспит на виконання кваліфікаційних вимог майстерськихступенів (чорних поясів) серед тренерів з рукопашного бою та інструкторів з бойової підготовки правоохоронних органів (оскільки рукопашний бій є службово-прикладним видом спорту в усіх силових відомствах України), - повідомляють у Волинському обласному спортивному клубі «Магістр».Технічні вимоги до кандидатів передбачають необхідність виконанняскладної акробатики в елементах (в тому числі зі зброєю); комбінаторної швидкісної ударної та кидкової техніки; досконале володіння різноманітними больовими та задушливими прийомами; вміння звільнення від захватів (із фактором несподіваності), захисту з різних положень (стоячи, сидячи, лежачи) від одночасного нападу кількох супротивників, в тому числі й зі зброєю (палицею, ножем, пістолетом, автоматом); наявність високої фізичної підготовки (віджимання від підлоги – 100 разів, згинання-розгинання тулубу в положенні лежачи (прес) – 100 разів, присідання з вистрибуванням - 70 разів, підтягування на перекладині – 18 разів).В разі вдалого проходження всіх складових елементів цих кваліфікаційних вимог на кожного тренера чи інструктора, який атестується, чекають одразу десять поєдинків (спарингів) по 2 хвилини кожен із різними супротивниками з обов’язковою перемогою в шести із них.Зрозуміло, що складні технічні вимоги об’єктивно не дозволяють усім охочим стати «володарем чорного поясу» з рукопашного бою і за всю історію розвитку цього прикладного виду спорту з часівнезалежності України на Волині налічувалося менше десяти таких майстрів (й лише серед співробітників правоохороних органів).Однак, цьогоріч вказана сумна статистика була дещо покращена: двомтренерам Волинського обласного спортивного клубу «Магістр»,неодноразовим переможцям чемпіонатів України з рукопашного бою тауніверсального боюта3-денного іспиту вдалося успішно виконати усі кваліфікаційні нормативи майстерського ступеню І ДАНу та отримати почесні звання «Володарів чорних поясів». Отож, на двох майстрів з рукопашного бою на Волині стало більше.