У Новограді-Волинському підліток застрелився із батькової рушниці





Тіло хлопця знайшли наступного ранку після зникнення. Про це йдеться в сюжеті



Хлопчина зник напередодні ввечері, 4 липня, а знайшли його наступного ранку з простреленою головою. Рідні запевняють - конфліктів у сім'ї не було.



"Артем був слухняним хлопцем, ніколи не ходив нікуди без дозволу, кажуть рідні. А тут зник", - каже бабуся хлопця.



Батьки і рідня підлітка шукали його усю ніч, а знайшли на ранок і у напівзакинутій будівлі часів Другої світової війни. Хлопець був уже мертвий, а поряд лежала батьківська мисливська рушниця та телефон.



У поліції з'ясували, що підліток був учасником однієї з груп у соцмережах, де схиляли дітей до суїциду.



"Від знайомих, друзів нам стало відомо, що хлопець перебував у одній із таких суїцидальних груп", - повідомила пресофіцерка Новоград-Волинського райвідділу поліції ГУНП у Житомирській області Інна Вовченко. Однак рідним важко в це повірити. Кажуть хлопець, не часто сидів у соцмережах.



Натомість на телефони батьків і друзів від хлопця прийшли смски, в яких він прощався.



"Всім написав пока, і друзям і мамі", - розповіла бабуся Артема. Повідомлення налякали рідних. А ще вони побачили, що сейф, де лежала батьківська мисливська рушниця, відкритий. Батько загиблого каже, зброя була у сейфі, закрита на ключ. Він і гадки не мав, що син знає, де прихований ключ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирській області на околиці села Майстрів 13-річний підліток без відома батька взяв його мисливську рушницю, втік з дому і застрелився.Тіло хлопця знайшли наступного ранку після зникнення. Про це йдеться в сюжеті ТСН Хлопчина зник напередодні ввечері, 4 липня, а знайшли його наступного ранку з простреленою головою. Рідні запевняють - конфліктів у сім'ї не було."Артем був слухняним хлопцем, ніколи не ходив нікуди без дозволу, кажуть рідні. А тут зник", - каже бабуся хлопця.Батьки і рідня підлітка шукали його усю ніч, а знайшли на ранок і у напівзакинутій будівлі часів Другої світової війни. Хлопець був уже мертвий, а поряд лежала батьківська мисливська рушниця та телефон.У поліції з'ясували, що підліток був учасником однієї з груп у соцмережах, де схиляли дітей до суїциду."Від знайомих, друзів нам стало відомо, що хлопець перебував у одній із таких суїцидальних груп", - повідомила пресофіцерка Новоград-Волинського райвідділу поліції ГУНП у Житомирській області Інна Вовченко. Однак рідним важко в це повірити. Кажуть хлопець, не часто сидів у соцмережах.Натомість на телефони батьків і друзів від хлопця прийшли смски, в яких він прощався."Всім написав пока, і друзям і мамі", - розповіла бабуся Артема. Повідомлення налякали рідних. А ще вони побачили, що сейф, де лежала батьківська мисливська рушниця, відкритий. Батько загиблого каже, зброя була у сейфі, закрита на ключ. Він і гадки не мав, що син знає, де прихований ключ.

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