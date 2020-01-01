Курс валют у Луцьку на 7 липня
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.85, а продаж – 27.00.
Євро при купівлі становить – 30.10, продажу – 30.25.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.67, продаж – 6.74.
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Євро при купівлі становить – 30.10, продажу – 30.25.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.67, продаж – 6.74.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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